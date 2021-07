Défilé du 14 juillet : McFly et Carlito seront bien à bord d'un avion de la Patrouille de France

A la suite de leurs concours d'anecdotes avec le président de la République, qu'ils avaient terminé à égalité, les deux YouTubeurs McFly et Carlito avaient reçu un gage de la part d'Emmanuel Macron : monter à bord d’un avion de la Patrouille de France lors du défilé du 14-Juillet. Et le défi va bien être relevé, annonce le JDD ce dimanche 11 juillet.

Les deux YouTubeurs, aux 6,7 millions d'abonnés, seront donc bien dans les airs durant le défilé de la Fête nationale.

Car après avoir été remplacée l'an dernier par une cérémonie restreinte place de la Concorde en raison de la crise sanitaire, la traditionnelle parade militaire sur les Champs-Elysées, à Paris, fait en effet son grand retour ce mercredi 14 juillet.

Et pour éviter «de gerber» (sic) comme l’avait pensé McFly lors de leur fameuse vidéo regardée plus de 15 millions de fois, les deux amis se sont d'ailleurs préparés. Il y a quelques jours, Carlito a ainsi partagé une story via son compte Instagram où l’on pouvait voir un champ d’aviation.

Une vidéo de leur vol sans doute à venir

Sans surprise, leurs aventures à bord de l’engin de la Patrouille de France seront bien évidemment filmées, et la vidéo sera certainement publiée sur leur chaîne Youtube.

Pour rappel, lors de leur concours d’anecdotes, Emmanuel Macron avait lui aussi été mis au défi. Le chef de l’État avait en effet promis d’afficher le portrait de McFly et Carlito bien en évidence sur son bureau, lors d’une prochaine allocution, évoquée pour le 14 juillet. Mais si les deux YouTubeurs seront bien dans le ciel, pas sûr que leurs visages hilares ornent le bureau présidentiel.

L'allocution d'Emmanuel Macron, qui va avoir lieu ce lundi 12 juillet à 20 h, intervient en effet dans un contexte compliqué au regard de la dégradation de la situation sanitaire sur fond de propagation du variant Delta du coronavirus.

D'ailleurs, alors que l'Elysée n'avait dans un premier temps pas vraiment donné de détails quant au contenu de cette intervention, une source proche du Palais a expliqué, ce dimanche 11 juillet au Parisien, que «cela va sans dire que, vu le contexte (sanitaire) très tendu, (la photo des deux youtubeurs) ferait tout de même un peu décalé».