Allocution d'Emmanuel Macron : la photo de McFly et Carlito sera-t-elle sur son bureau ?

Mis sous pression par l'avancée du variant Delta en France, Emmanuel Macron doit à nouveau prendre la parole ce lundi 12 juillet à 20h pour vraisemblablement annoncer un énième tour de vis. Mais une question taraude les réseaux sociaux : le chef de l'État va-t-il, comme promis, afficher sur son bureau la photo de McFly et Carlito ?

Pour nous permettre de comprendre, un rapide retour en arrière s'impose. En février dernier, Emmanuel Macron avait ainsi lancé un défi aux deux youtubeurs, selon lequel ils devaient réaliser une vidéo sur les gestes barrières.

Si ladite vidéo franchissait les 10 millions de vues, le président de la République devait alors recevoir McFly et Carlito à l'Elysée et participer en direct avec eux à un concours d'anecdotes.

Un challenge relevé haut la main par les deux stars de YouTube puisqu'il ne leur a fallu que trois jours pour franchir ce cap symbolique.

Le 23 mai dernier, McFly et Carlito étaient donc reçus à l'Elysée dans une séquence mémorable, au cours de laquelle le chef de l'État avait reçu un gage : Emmanuel Macron avait en effet promis d'afficher les portraits des deux youtubeurs sur son bureau lors d'une prochaine allocution, évoquée dans la foulée pour le 14 juillet. Les deux youtubeurs devant, eux, prendre place à bord d'un avion de la patrouille de France lors de la fête nationale.

Un timing pas idéal

Ce vendredi 9 juillet, sitôt l'annonce de la prochaine allocution présidentielle, des dizaines d'internautes et d'observateurs politiques se sont donc demandés, notamment via le hashtag #Macron 20h, si le chef de l'Etat allait bien afficher la photo des deux youtubeurs sur son bureau.

En l'état, cela reste toutefois fort peu probable. Cette allocution intervient en effet dans un contexte tendu au regard de la dégradation de la situation sanitaire du fait de la propagation du variant Delta du coronavirus.

Et bien que l'Elysée n'a pas donné de détails quant au contenu de cette intervention - l’entourage d’Emmanuel Macron se bornant à faire savoir qu’elle traiterait bien évidemment de l'épidémie tout en définissant le cap à suivre pour les dix derniers mois de son quinquennat - les portraits des deux joyeux drilles seraient trop en décalage avec un moment qui n'est décidément pas à la fête.

Une nouvelle séquence le 14 juillet ?

Pour autant, avec sa précédente vidéo et son fameux concours d'anecdotes, Emmanuel Macron a toutefois réussi un pari : celui de renouveler de façon inédite la communication politique à destination des jeunes. Une population du reste très touchée par les conséquences économiques de la crise sanitaire.

Après la vidéo faite à l'Élysée en compagnie de McFly et Carlito, la popularité du chef de l'Etat auprès des jeunes a d'ailleurs bondi de 8 points pour atteindre 63 %. Et à moins d'un an de la prochaine présidentielle, difficile pour lui de ne pas honorer sa promesse.

Dans ce contexte, il est raisonnable de penser qu'Emmanuel Macron puisse tout à fait se mettre en scène, par exemple, dans une vidéo où les deux portraits des youtubeurs apparaîtraient et qui serait diffusée le 14 juillet. Sur Twitter, plusieurs posts orientent d'ailleurs en ce sens. Et connu pour son côté «disruptif», il ne serait pas surprenant que le président, dans les prochaines heures, surprenne de nouveau.