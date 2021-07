Le rappeur niçois Kaotic en guest star pour la Fête Nationale du 14 juillet 

«Allons enfants de la Patrie», le clip du rappeur niçois Kaotic qui fait la part belle à l’amour de la France et au vivre ensemble, sortira le mercredi 14 juillet sur YouTube et les réseaux sociaux.

«C’est un projet où j’ai choisi de représenter toutes les communautés afin d'unir tout le monde derrière le drapeau français le jour de la Fête Nationale» explique l’artiste dont l’initiative a reçu les félicitations du président de la République et le soutien du préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzales qui salue son engagement citoyen.

Financé par les internautes et trois grosses sociétés niçoises, le clip a réuni une centaine de figurants lors du tournage qui s’est déroulé entre Nice, Saint-André-de-la- Roche, Levens et Paris «La seul star de ce clip c’est le drapeau tricolore» souligne-t-il. « J’ai voulu transmettre l’amour de la France et de la patrie car on a le droit de faire du rap, de dire j’aime la France et d’être patriote» poursuit celui qui s’est fait connaître pour ses clips défendant policiers, pompiers et médecins du Samu qui subissent des violences dans certains quartiers.

« Un rap positif sans vulgarité ni provocation »

C’est dans un local associatif aménagé en studio de musique qu’il réalise sa première maquette à l’âge de 16 ans «Là, je suis tombé amoureux du rap et j’ai commencé à écrire des textes chaque soir dans ma chambre au foyer» confie Kaotic, issu de la DASS. «Je voulais me démarquer des autres rappeurs en développant au fil des années un rap positif sans vulgarité ni provocation» précise-t-il.

Souvent critiqué par les autres rappeurs pour ses prises de position iconoclastes, Kao a préféré persévérer. «Je suis comme je suis et je défends les valeurs que je veux défendre ! Depuis plusieurs années beaucoup de rappeurs jouent la carte de la victimisation, j’ai envie de donner une autre image à la jeunesse, c’est par la musique et la culture que l’on peut faire changer les mentalités et faire passer des messages», assure le Niçois.

Jusqu’ici artiste indépendant, Kaotic signera le 21 juillet prochain son premier contrat avec une maison de disques pour un futur album. Il est également attendu au Sénat dans les prochains jours afin d'y défendre un projet de loi.