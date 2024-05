Diddy : pourquoi retirer l’étoile sur le Walk of Fame du controversé rappeur est compliqué

Malgré les appels à la faire enlever, l’étoile sur le Walk of Fame de Diddy, la star déchue du hip hop accusée par sept femmes de violences et violences sexuelles et objet d'une enquête pour trafic sexuel, ne peut pas être retirée fait savoir la Chambre de commerce d'Hollywood.

Des honneurs gravés dans le marbre ? Les appels à retirer l’étoile de Diddy sur le fameux Walk of Fame d'Hollywood Boulevard se multiplient alors que le rappeur et (autrefois) très influent producteur de hip hop fait actuellement face à de nombreuses accusations d’agressions et violences sexuelles ainsi que l’objet d’une enquête du FBI pour trafic sexuel.

Contacté par TMZ, la Chambre de commerce d'Hollywood a déclaré qu’elle n’était en effet pas en mesure d’enlever l’étoile. Elle affirme que, «même si elle a le pouvoir de nommer des récipiendaires d'étoiles, de fabriquer et d'installer des étoiles avec l'approbation de la ville et de diriger la cérémonie d'installation du Walk of Fame, elle n'a pas le pouvoir de les retirer», explique TMZ.

Ce n’est d'ailleurs pas la première fois qu’il y a des appels à faire enlever des étoiles de célébrités controversées. Cela avait notamment déjà été le cas pour Bill Cosby et Donald Trump. L'étoile de ce dernier a d’ailleurs été vandalisée à plusieurs reprises, mais n'a jamais été retirée.

En 2019, alors que venait d'être diffusé aux Etats-Unis le documentaire «Leaving Neverland» à charge contre Michael Jackson - accusé de pédophilie - les autorités de Los Angeles avaient craint que son étoile sur Hollywood Boulevard ne soit vandalisée et avaient pris a pris des dispositions spéciales pour la protéger avec des patrouilles supplémentaires avait-il été expliqué à l’époque.