Grand Paris : les plus de 65 ans sont de plus en plus nombreux dans la métropole

Les séniors sont de plus en plus nombreux dans la métropole du Grand Paris, selon les chiffres dévoilés par l'Apur. La part de population des 65 ans et plus est en effet passée de 12,9 % à 14,7 % entre 2007 et 2017, soit une augmentation de près de 160.000 personnes en dix ans.

Et au cours de cette dernière décennie, c'est la tranche d’âge des 65-74 ans qui a connu la plus forte progression, avec une augmentation de 28,3 %. La part des 75 ans et plus a quant à elle augmenté de 8,6 %, explique en effet l'Atelier parisien de l'urbanisme.

La part des plus de 65 ans dans la population totale augmente dans l’ensemble de la métropole du Grand Paris, exceptée dans le 2e arrondissement de Paris. Ce vieillissement démographique est davantage marqué à l’est de la Métropole du Grand Paris, mais c'est à l'ouest que l'on trouve la plus forte concentration de séniors.

Ces derniers représentent en effet plus de 20 % de la population dans un certain nombre de communes (et arrondissements) de l'ouest parisien : dans les 6e, 7e et 16e arrondissements de Paris, mais aussi à Neuilly-sur-Seine et à Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine (92) ou encore au Chesnay, à Louveciennes et à Marly-le-Roi, dans les Yvelines (78).

Des «causes multiples»

Les causes de ce vieillissement sont «multiples», selon l'Apur. Déjà, si l'on regarde les chiffres au niveau national, force est de constater que les séniors sont de plus en plus nombreux dans à peu près toutes les régions françaises : résultat de l’allongement de l’espérance de vie.

L'Apur souligne également «l’arrivée de la génération des baby-boomers» nés après la Seconde Guerre Mondiale dans les classes d’âges des 65 ans et plus, «l’amélioration des conditions de travail» pour une partie de la population ou encore les progrès de la médecine.

Une dynamique qui devrait se renforcer dans les prochaines années, puisque la part des personnes âgées de 65 ans et plus devrait encore augmenter. Selon l'Insee, les premières projections estiment que la part des séniors dans la métropole atteindra + 54 %, d'ici à 2050.

Des jeunes moins nombreux

Au contraire, la part des 18-34 ans a baissé de 1,8 % entre 2007 et 2017. Soit une perte de plus de 33.500 personnes en dix ans. Même constat pour la part des 35-49 ans, qui a augmenté d'à peine 0,9 % en dix ans dans la métropole. Soit une augmentation de seulement 13.000 personnes entre 2007 et 2017.

Une réalité qui s'explique notamment par les prix de l'immobilier très élevés au sein de la métropole du Grand Paris. Sans surprise, ce sont d'ailleurs les communes du nord-est et du sud-est métropolitain – où les prix sont plus abordables – qui concentrent une population plus jeune. Dans ces communes, la part des personnes âgées de 65 ans et plus avoisine les 10 %.