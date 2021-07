Pass sanitaire : Quels sont les vaccins déjà obligatoires pour les soignants ?

Si la vaccination contre le coronavirus vient d’être exigée par le président de la République pour le personnel soignant, quatre vaccins sont déjà requis et six sont recommandés pour l'ensemble de la population.

Très décriée, cette mesure rendant la vaccination obligatoire contre le Covid-19 pour le personnel soignant est pourtant déjà en vigueur concernant quatre autres vaccins, à savoir le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite et l’hépatite B. Pour les trois premiers, les deux doses nécessaires sont injectées au bébé à l’âge de 2 et 4 mois, puis le rappel intervient au 11ème mois.

L’obligation vaccinale pour la diphtérie remonte à 1938, celle pour le tétanos en 1940 et celle pour la poliomyélite en 1964. La vaccination contre l’hépatite B est exigée depuis 2018 avant l’âge de 18 mois. Sur le plan pénal, tout parent ne respectant pas cet impératif encourt une peine de deux ans de prison et risque une amende de 30.000 euros.

Des vaccins recommandés qui deviennent obligatoires pour les enfants nés en 2018

Fortement conseillés pour les soignants au contact de patients immunodéprimés, six vaccins sont également recommandés par les autorités françaises. Il s’agit de la rubéole, la varicelle, la coqueluche, la rougeole, la grippe et la tuberculose. Le vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole), dont le schéma vaccinal est composé d’une dose au bout d’un an et la seconde après 16 à 18 mois, est même obligatoire pour les nourrissons nés après le 1er janvier 2018. C’est aussi le cas pour les vaccins contre la coqueluche, l’haemophilus influenzae, le pneumocoque et le méningocoque pour tout enfant né après le 1er janvier 2018.

La vaccination contre la varicelle est recommandée à partir de 12 ans pour toute personne ne l’ayant pas contracté. A noter que le vaccin de la grippe n’est plus obligatoire depuis 2006, quand celui de la tuberculose, via le BCG ne l’est plus depuis 2019.