Pass sanitaire : tensions et heurts en marge de plusieurs manifestations anti-vaccins en France

Ils sont plusieurs milliers de personnes à manifester en France, ce mercredi 14 juillet, contre l'instauration du pass sanitaire. A Paris, l'un des cortèges formés place de la République a rapidement été dispersé par les forces de l'ordre. Des heurts ont également eu lieu à Lyon et à Annecy.

A Paris, la police a fait usage de gaz lacrymogène à plusieurs reprises pour disperser les manifestants, selon des journalistes présents sur place.

En parallèle, une manifestation déclarée a, elle aussi, réuni plusieurs centaines de personnes au départ de la place de Clichy, dans le nord de la capitale. Des slogans comme «contre la dictature», «contre le pass sanitaire» ont été lancés par les manifestants.

En fin d'après-midi, la préfecture de police de Paris a appelé les manifestants à respecter le parcours déclaré, les invitant ainsi à rejoindre le lieu d'arrivée qu'est la place de la République.

#Manifestation #Paris : parcours déclaré non respecté, avec jets de projectiles, feux de poubelles et cortèges sauvages.



Le préfet de police appelle les manifestants à la responsabilité et à rejoindre le lieu d'arrivée à #République comme s'y est engagé le déclarant. pic.twitter.com/zxCuF6W3pM

— Préfecture de Police (@prefpolice) July 14, 2021