Qu'est-ce que le «vol à la danse», technique très répandue pour dérober les jeunes ?

Si la technique du «vol à la danse» , dont les jeunes sont les principales victimes, n'est pas nouvelle, elle se répand aujourd'hui de plus en plus dans le milieu de la nuit. Et cela d'autant plus depuis que les bars, et plus récemment, les discothèques ont rouvert leurs portes, après la crise sanitaire.

Le principe est simple et le résultat est efficace. Technique de vol principalement utilisée dans les bars dansants et les boites de nuit, le «vol à la danse» consiste à venir danser autour d'une personne et de détourner son attention, afin de glisser sa main – furtivement – dans son sac ou sa poche pour venir la voler.

Cette ruse est de fait plutôt utilisée le soir et la nuit, voire au petit matin, lorsque les fêtards alcoolisés se laissent facilement aborder et n'ont plus les mêmes réflexes d'attention qu'ils auraient en pleine journée. Un milieu festif où les jeunes sont légion et donc les principales victimes.

Des vols en bandes

Les voleurs, jeunes eux aussi, agissent rarement seuls. Car tout le principe est de créer de l'animation et une certaine émulation collective autour des futures victimes, afin qu'elles ne se doutent de rien. Les voleurs s'approchent et détournent l'attention des personnes qu'ils s'apprêtent à voler.

Interrogée par Ouest France sur cette technique de plus en plus répandue, la capitaine Catherine Debize, chef de la Brigade des affaires générales à la police de Nantes témoigne : «C'est convivial». Le voleur «enlace» ou «attrape par le cou» sa victime, et «fait même quelques pas de danse». Et d'ajouter : «ce genre de faits se déroule tous les week-ends à Nantes (Loire-Atlantique)».

Sensiblisés à cette technique de vol à la tire, qui a l'avantage de se dérouler sans violence, les policiers sont en effet très prompts à repérer ce genre de mouvement suspect. Encore ce week-end, deux jeunes – soupçconnés d'avoir volé un portefeuille en utilisant ce subterfuge – ont été interpellés par la BAC (Brigade anti-criminalité) de Lille (59), révèle le site Actu Lille.