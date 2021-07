Mobilisations contre le pass sanitaire : quels sont les parcours prévus ce samedi à Paris ?

A l'image de l'après-midi du 14 juillet, deux rassemblements contre le pass sanitaire seront organisés ce samedi à Paris. Tous deux ont été déclarés en préfecture. Ils font suite à des appels lancés par des personnalités politiques, comme François Ruffin ou encore Florian Philippot.

Le premier est organisé à l'initiative de Florian Philippot.

Le cortège partira entre 14h30 et 15 heures de la place du Palais Royal (1er arr.) pour se rendre jusqu'à la place Laroque (7e arr.).

Nos appels sont entendus. Les forces de Liberté sont de plus en plus nombreuses à y répondre : #DéfiléHistorique pour la Liberté samedi 14h30 place du Palais Royal Paris ! #NonAuPasseDeLaHonte pic.twitter.com/H0HQbjFHGv

Quant au second rassemblement, il s'agit d'une manifestation de «gilets jaunes». Selon l'itinéraire indiqué, le cortège partira du métro Plaisance (14e arr.) à 13 heures pour rejoindre Jussieu (5e arr).

Samedi 17 juillet manifestation gilet jaune Paris, métro 13 plaisance dès 13h départ 14h30 en direction de place Jussieu. Justice sociale et fiscale, contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire et vaccinal pic.twitter.com/DhqzCfdC2g RT @najabenfarhat

— NextAlert Ile-de-France (@Next_Alert) July 15, 2021