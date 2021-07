Jean-Yves Lafesse : qu’est-ce que la maladie de Charcot dont est mort l’humoriste ?

Le décès de Jean-Yves Lafesse a profondément attristé les Français. Encore très populaire sur les réseaux sociaux pour ses blagues et canulars, l’humoriste s'est éteint à l'âge de 64 ans, victime de la maladie de Charcot.

Plus prédominante chez les hommes, cette pathologie fait partie du groupe de maladies neurones moteurs. Elle dégénère progressivement et fait perdre au malade le contrôle de ses muscles. Les patients commencent par perdre la capacité à bouger les bras et les jambes. La maladie s’en prend par la suite aux muscles du diaphragme et la paroi thoracique, ce qui empêche les patients de pouvoir respirer sans assistance.

Un seul médicament

Le riluzole est le seul médicament permettant de ralentir l’évolution de la maladie. Il diminue le taux de glutamate, un messager nerveux qui se trouve être en grande quantité chez les malades. Il est prescrit dès que la maladie est suspectée et est accompagnée d’un suivi psychologique et de séances de kinésithérapie, de rééducation ou d'orthophonie.

L’âge moyen du début de cette pathologie se trouve autour de 60 ans. Une fois sa maladie diagnostiquée, le patient dispose d’une espérance de vie généralement entre 24 et 36 mois. Certaines personnes parviennent à défier la maladie et à vivre plus longtemps. Stephen Hawking est l’exemple le plus connu. Le scientifique a vécu plus de 50 ans avec la pathologie.