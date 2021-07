Manifestations anti pass sanitaire : 35% des Français les soutiennent

Alors que la mobilisation contre le pass sanitaire s’installe dans le pays, avec des manifestations régulières, 35% des Français disent soutenir ce mouvement, selon un sondage.

Il ne s’agit donc pas d’une contestation marginale, estime l’Ifop, qui a réalisé l’étude pour le JDD. Reste néanmoins que 49% des personnes interrogées se disent opposées à cette mobilisation. 16% y sont indifférentes, indique le sondage.

Les réponses des sondés montrent par ailleurs que la lutte contre le pass sanitaire est particulièrement présente chez ceux qui soutiennent les gilets jaunes. En effet, 54% d’entre eux supportent également les manifestants actuels. Et chez les Français qui se disent eux-mêmes gilets jaunes, ce chiffre grimpe à 64%.

Une très large majorité choquée par l'utilisation de symboles nazis

Les moins de 35 ans sont ceux qui soutiennent le plus le mouvement anti pass sanitaire (51%). D’un point de vue politique, ce sont les partisans du Rassemblement national (49%) et de la France insoumise (57%) qui se montrent les plus favorables à ces manifestations.

Enfin, une immense majorité de Français (79%) se dit «choquée» de l’utilisation de symboles nazis, comme l’étoile jaune, pour se référer au pass sanitaire. 54% se disent même «très choqués».