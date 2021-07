Port du masque obligatoire : quels sont les départements concernés ?

Face à l'explosion du nombre de cas de Covid-19 dans certaines régions françaises, le port du masque est redevenu obligatoire dans une vingtaine de départements, dans tout ou partie du territoire. Quelles sont les zones concernées ?

Face à des chiffres de contamination «très préoccupants», certains départements ont décidé d'imposer le retour du port du masque en extérieur dans les villes et les lieux de rassemblement du département. Les voici par ordre alphabétique :

Alpes-Maritimes

La préfecture des Alpes-Maritimes a annoncé avoir pris de nouvelles mesures pour lutter contre la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 le 25 juillet, dont l'interdiction de toute consommation d'alcool sur la voie publique.

«Après concertation avec les exécutifs locaux et les autorités sanitaires du département, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé ce jour de renforcer l'obligation du port du masque et d'interdire la consommation d'alcool et la diffusion de musique amplifiée sur la voie publique», explique la préfecture dans un communiqué.

Le port du masque devient ainsi obligatoire dans une grande partie de l'espace public, à l'exception des espaces naturels, des espaces verts urbains, des plages et plans d'eau. La consommation de boissons alcoolisées est bannie de la voie publique de même que les musiques amplifiées dans cet espace et sur les terrasses des établissements recevant du public.

Ariège

Le port du masque reste obligatoire jusqu'au 15 août dans 21 communes, dont Foix, Tarascon, Mirepoix et Ax-les-Thermes.

Aude

La préfecture a décidé de rendre le port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans dans les zones à forte densité de population et tous les lieux où la distanciation physique est difficile, comme les rues commerçantes.

C'est notamment le cas de la cité médiévale de Carcassonne, qui attire trois millions de visiteurs chaque année. Elle vient aussi d'imposer le port du masque dans l'enceinte de la ville, justifié par «l'étroitesse des voies de circulation» et une forte fréquentation.

Bas-Rhin

Depuis le 27 juillet, il est obligatoire dans les ERP, les établissements recevant du public, soumis à un pass sanitaire, dans l'ensemble des communes du département. Il devra également être porté dans les centres-villes, rues piétonnes et aux abords des gares, écoles, équipements sportifs, lieux de culte et centres commerciaux dans un rayon de 50 mètres, mais seulement en cas d'affluence.

Bouches-du-Rhône

Le port du masque «est obligatoire sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône à l'exception des plages et espaces naturels, dans le respect de la distanciation sociale», a précisé dans un communiqué la préfecture. Les plages, parcs, jardins, plans d'eau et espaces naturels comme les massifs forestiers sont concernés par cet assouplissement.

Charente-Maritime

Département le plus touché de la région Nouvelle-Aquitaine, la Charente-Maritimes a annoncé le 20 juillet que le port du masque était de nouveau obligatoire dans 45 communes, dont La Rochelle, Royan, Rochefort et Saint-Martin-de-Ré.

Gironde

Face à «une dégradation sanitaire brutale» liée au Covid-19, la préfecture de la Gironde a rendu le port du masque obligatoire à Bordeaux et dans les zones touristiques, dès le 27 juillet.

Cette obligation est assortie d'une interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique (hors terrasses autorisées) qui entre en vigueur mercredi jusqu'au 31 août, dans des stations comme Lacanau, Lège-Cap-Ferret ou Arcachon. Jardins, parcs, espaces naturels et plages font exception.

Haute-Corse

Depuis le 27 juillet, le port du masque est obligatoire en extérieur dans les zones les plus fréquentées de six communes : Bastia, Saint-Florent, Calvi, Ile Rousse, Calenzana et Corte, ainsi que la fermeture des bars et restaurants à minuit, à partir du 1er août.

Une interdiction de rassemblement de plus de dix personnes sur les plages et les espaces naturels après 21h est également effective depuis le 27 juillet en Haute-Corse où le taux d'incidence du Covid-19 est de 699 pour 100.000 habitants, soit plus de «quatre fois le taux national».

Haute-Garonne

Pour l'instant, seul le centre-ville historique de Toulouse, est concerné par le retour du port du masque, entre 9 heures du matin et 3 heures du matin.

Haute-Savoie

Dès jeudi et jusqu'au 31 août, précise le communiqué de la préfecture, le port du masque est à nouveau obligatoire dans les communes de plus de 5.000 habitants, dans celles situées au bord des lacs (d'Annecy et Léman) et dans les communes les plus touristiques.

Hérault

Dans l'Hérault, le masque est de nouveau de mise jusqu'au 15 août à l'exception de six communes peu densément peuplées et des plages. Le taux d'incidence y a plus que doublé en quelques jours et atteint désormais 470 cas sur 100.000 habitants

Ille-et-Vilaine

Jusqu'au 2 août, le masque est obligatoire sur tout le territoire du département, dans les marchés de plein air, les brocantes, les braderies, les files d'attente constituées sur l’espace public, les rues, chemins et remparts, comme à Saint-Malo de 11h à 21 h.

Le masque est également obligatoire aux abords du stade «Roazhon Park» de Rennes lors des rencontres de football, 2 heures avant le début de la rencontre et jusqu’à 2 heures après la fin du match.

Landes

Le port du masque reste obligatoire jusqu'au 4 août dans les zones les plus denses des communes touristiques, comme Mont-de-Marsan, Biscarrosse et Dax.

Loire-Atlantique

Le masque redevient obligatoire dans l'espace public de 25 communes du littoral de Loire-Atlantique, autour de Saint-Nazaire et de Guérande, dont La Baule, Le Croisic ou encore La Turballe, et ce, en raison de la «flambée constatée du variant delta».

Il a assorti cette mesure d'une interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique dans l'ensemble du département de Loire-Atlantique.

Meurthe-et-Moselle

Dans l'est, le masque est désormais obligatoire en Meurthe-et-Moselle dans les communes de plus de 5.000 habitants, comme à Belfort, Nancy, Pont-à-Mousson ou encore Longwy.

Nord

Le port du masque est obligatoire dans neuf communes du littoral ainsi que sur les aires d'autoroutes jusqu'au 2 août, notamment Dunkerque, Grande-Synthe, Gravelines et Bray-Dunes.

Pas-de-Calais

Les rues piétonnes et places de plusieurs communes du littoral sont concernées, notamment à Boulogne-sur-Mer, sur les belvédères du Cap Gris-Nez et les quais de Wimereux.

Pyrénées-Atlantiques

Le port du masque est de nouveau obligatoire sur la côte basque, alors que la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a pris cette mesure au moins jusqu'au 31 août. Le taux d'incidence est actuellement de 405 cas positifs au Covid-19 pour 100.000 habitants dans la partie basque du département, contre 241 dans l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques, le seuil d'alerte étant fixé à 50, précise la préfecture dans un communiqué.

Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, le port du masque sera de nouveau obligatoire dès samedi 16 juillet et jusqu'au 2 août dans l'espace public, sauf à la plage et dans les grands espaces naturels, en raison d'une explosion des cas de Covid-19.

La consommation de boissons alcoolisées est également interdite dans les espaces publics en dehors des restaurants et des bars, précise la préfecture.

Seine-Maritime

Le port du masque est de nouveau obligatoire jusqu'au 31 août, dans certaines zones d'Etretat, comme le centre-bourg, aux abords de la plage, dans les parcs et jardins et sur les parkings.

Somme

Jusqu'au 2 août, le port du masque est obligatoire dans une quinzaine de communes, dont Amiens, Fort-Mahon-Plage et Le Crotoy, mais aussi pour tous les rassemblements de plein air, commes les marchés, brocantes, spectacles, fêtes foraines et fêtes de village du département.

Tarn-et-Garonne

Jusqu'au 7 août, le masque est obligatoire uniquement dans les centres-villes, de 8h à minuit, des 3 principales villes du département. À savoir Montauban, Moissac et Castelsarrasin.

Var

Depuis le 23 juillet, 58 communes y sont soumises, situées notamment sur le littoral mais aussi dans les communautés de communes de la vallée du Gapeau et du pays de Fayence, comme Saint-Tropez, Fréjus et Saint-Raphaël.

Vendée

L'ensemble des communes du littoral vendéen sont concernées par le retour du masque obligatoire.