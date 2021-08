Pourquoi il ne faut surtout pas donner du chocolat à un chien

Si le chocolat fait partie des aliments préférés des gourmands, il est par contre fortement déconseillé d’en donner à un chien.

Car le cacao contient une molécule proche de la caféine – la théobromine – très toxique pour l’animal. A la différence de celui de l’homme, le métabolisme canin met très longtemps à évacuer cette substance. ­Ingérée en trop grande quantité, celle-ci s’accumule dans le foie du chien, qui risque l’empoisonnement.

Fatal chez certains chiens

Les symptômes les plus fréquents sont des crises de tachy­cardie, des convulsions ou encore des vomissements. Cette «gourmandise» peut même s’avérer fatale, suivant la ­corpulence de l’animal. Une demi-­tablette peut, par exemple, être mortelle pour un caniche d’une ­dizaine de kilos.

Et plus le chocolat est noir, plus il renferme de cette substance. La contre-indication s’applique également aux chats.