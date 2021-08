Covid-19 : «Il n'y a plus de place à la morgue» avertit un élu de Martinique

A l'occasion d'une visite à l'hôpital Pierre Zobda Quitman, à Fort-de-France (Martinique) jeudi 5 août, le président du conseil Exécutif de l'île Serge Letchimy s'est ému de la gravité de la situation sanitaire.

«Il y a eu 40 morts en une semaine. Nous sommes sur une moyenne alarmante de cinq morts par jour», a-t-il indiqué, devant les caméras du média d'Outre-mer La 1ère.

«Je me suis rendu à la morgue et je peux vous affirmer une chose : il n'y a plus de place», a-t-il averti, ajoutant que «certains corps attendent dans des sacs plastiques», parce qu'on ne sait plus «où les mettre».

Accompagné d'autres membles du Conseil Exécutif, il a déploré que «des jeunes de 31 ans, de 33 ans, de 40 ans laissent (...) des familles emplies de tristesse».

L'EPIDEMIE EN PROGRESSION ALARMANTE

Touchée par une faible efficacité de la campagne de vaccination, l'île connaît aujourd'hui un sévère pic de contaminations. Selon le point de bilan hebdomadaire de l'ARS de Martinique, plus de 3.880 personnes ont été testées positives la dernière semaine, alors que le taux de positivité atteint un taux inquiétant de 17,5 %. Plus de 216 patients sont actuellement hospitalisés, dont 37 en réanimation.

En soutien au CHU de Martinique, l'Armée a déployé un hôpital de campagne à Fort-de-France, équipé de dix lits de réanimation.