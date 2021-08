Troisième dose de vaccin et Antilles au menu du Conseil de défense sanitaire

Emmanuel Macron présidera ce matin un nouveau Conseil de défense sanitaire. Il y sera notamment question de la troisième dose de vaccin et du suivi des opérations en Guadeloupe et en Martinique.

Toujours en vacances au fort de Brégançon, le président de la République organisera cette réunion interministérielle en visioconférence. L'occasion pour le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu de participer, tout en suivant la situation aux Antilles, où il a entamé hier une «visite de crise» face à au rebond de l'épidémie.

Avant de s'envoler pour l'autre côté de l'Atlantique, Sébastien Lecornu a évoqué une situation «extrêmement grave», avec des taux d'incidence «jamais connus». En conséquence, il a d'ores et déjà annoncé un durcissement des «mesures de freinage tant il y a urgence». La décision devrait être prise ce mercredi, à l'issue du Conseil de défense sanitaire.

Outre le suivi de l'épidémie aux Antilles, le président devrait profiter de ce Conseil de défense pour évoquer la mise en place d'une troisième injection de vaccin contre le Covid-19. La semaine dernière, le chef de l'Etat a confirmé que cette troisième dose sera «vraisemblablement» proposée «à la rentrée» pour «les plus âgés et les plus fragiles».

Un moratoire demandé par l'oms

Ce Conseil de défense devrait notamment permettre de préciser les catégories d'âges et les profils concernés par ce rappel vaccinal. Mardi 3 août, le ministère de la Santé avait évoqué un arbitrage «la semaine prochaine», soit cette semaine.

Entre temps, l'Organisation mondiale de la Santé a toutefois demandé un «moratoire» sur les injections de troisième dose. L'institution estime que le retard de vaccination entre les pays pauvres et les pays riches est trop important et que les seconds doivent attendre «au moins jusqu'à la fin septembre» pour administrer les troisièmes doses, afin de tenter de rétablir un semblant d'équilibre.

Au-delà des publics visés, l'exécutif pourrait donc se pencher sur un nouveau calendrier pour ce rappel vaccinal, censé rebooster les réflexes immunitaires des personnes les plus fragiles.