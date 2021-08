Vaccin : Alain Fischer favorable à une troisième dose «très vite» pour les plus fragiles

Alain Fischer, le «Monsieur vaccin» du gouvernement, s'est dit ce mercredi 11 août favorable à une troisième injection contre le Covid-19 «très vite» pour les plus fragile.

Invité sur franceinfo, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a annoncé avoir proposé à l'exécutif que «dès la rentrée, les personnes les plus vulnérables et les malades extrêmement fragiles, puissent bénéficier d'un rappel très vite, sans attendre».

Alain Fischer a précisé attendre «les arbitrages rendus aujourd'hui». La question de l'administration d'une troisième dose de vaccin sera en effet au menu du Conseil de défense sanitaire présidé ce mercredi matin par Emmanuel Macron. Le président de la République, ayant lui-même fait part de son souhait de mettre en place cette campagne de rappel dès le mois de septembre. Reste à préciser clairement le public visé par celle-ci.

Les plus de 80 ans concernés

Pour Alain Fischer, l'objectif est de cibler «les personnes âgées de plus de 80 ans, en particulier celles qui résident en Ehpad, [...] qui ont été les toutes premières vaccinées en fin décembre et au mois de janvier dernier». Outre les personnes âgées, «les malades extrêmement fragiles, immunodéprimés profondément et quelques autres [doivent] bénéficier d'un rappel», estime-t-il.

Plusieurs pays, comme l'Allemagne ou la Suède, ont déjà annoncé leur intention de mettre en place une campagne de rappel pour les plus fragiles. Israël a de son côté déjà entamé la sienne. Mais cela va à l'encontre des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. L'institution a en effet demandé la semaine dernière un «moratoire» sur les troisièmes doses.

Selon elle, il existe une trop grande différence entre les pays pauvres et les pays riches concernant la couverture vaccinale. Afin de rattraper le retard des premiers, elle demande donc aux seconds d'attendre «au moins jusqu'à la fin septembre» pour lancer ces nouvelles injections.