Lionel Messi au PSG : ce détail qui pourrait lui coûter cher en impôts

Une perte sonnante et trébuchante pour Lionel Messi et encore plus de millions d'euros à la clé pour le Fisc français ? Alors que la star argentine du football vient de signer au PSG, la question est en effet posée au regard de ses conditions d'expatriation.

C'est bien connu, le diable aime à se cacher dans les détails. Et les contribuables, fussent-ils des prodiges du ballon rond à l'instar d'un Leo Messi, peuvent parfois se retrouver en difficulté dans l'enfer de Bercy.

Pour nous permettre de comprendre la situation de l'ancien joueur du FC Barcelone, le site de l'hebdomadaire financier Investir rappelle tout d'abord qu'il existe en France un régime avantageux pour certains salariés venus de l'étranger. A condition toutefois que ce soit l'employeur qui soit à l'origine de leur venue dans l'Hexagone.

Or, selon le journal L’Equipe, ce ne serait pas le PSG qui serait à l'initiative du recrutement du sextuple Ballon d'or, mais la famille de Lionel Messi elle-même. Une donnée qui n'a pas échappé à Patrick Janel, un des responsables du cabinet Equance, spécialisé dans la gestion privée des Français expatriés.

«Si ce que dit L’Equipe est confirmé, a-t-il ainsi écrit sur son profil Linkedin, Bercy refusera le régime d’impatriation à Messi, car ce n’est pas le PSG qui serait venu le chercher, mais une démarche de sa part». Pour le spécialiste, c'est donc clair, Messi et son clan «auraient dû lire le 155 B du CGI avant de dire qui a initié le recrutement». Le 155 B du CGI faisant référence à l'article stipulant les détails du régime d'impatriation et dûment référencé dans le Code général des impôts (CGI). Le fameux détail, donc.

Pour autant, malgré cette ambiguïté, le fisc français va-t-il vraiment refuser à Messi les avantages liés au régime d'impatriation ? Pas forcément. Comme le rappelle Le Monde, son nouveau coéquipier, le Brésilien Neymar, avait lui aussi bénéficié du régime d'impatriation à son arrivée à Paris en 2017. Il serait donc étonnant qu'il n'en soit pas de même avec Messi.

Par ailleurs, écrit le quotidien du soir, il est «d’usage que les sportifs étrangers négocient des rémunérations en net avec leurs clubs, ces derniers s’alignant sur la fiscalité du pays d’accueil pour payer le salaire brut.» Et bien que les détails du contrat de Leo Messi avec le PSG ne soient pas officiellement connus, le footballeur argentin aurait bien été embauché sur la base d'une négociation nette de 41 millions d'euros par an, d’après Le Parisien.

Enfin, si Messi bénéficie bien du régime d'impatriation, cela ne signifiera pas qu'il ne paiera aucun impôt en France. Car s'il est avantageux pour le contribuable, ce régime l'est aussi pour le trésor public qui se prémunit ainsi contre l'élaboration de montages financiers offshore sur lesquels il ne pourrait que difficilement agir. Les fiscalistes ont d'ailleurs déjà sorti leurs calculettes et, l'un dans l'autre, estiment que ce sont environ 20 millions d'euros qui pourraient tomber dans l'escarcelle du fisc.