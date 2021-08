Pass sanitaire : une employée du Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane agressée

Une employée saisonnière du Centre de la mémoire d’Oradour sur-Glane (Haute-Vienne) a été agressée verbalement et physiquement, ce samedi 7 août, par une visiteuse opposée à la mise en place du pass sanitaire.

Aux alentours de 13h, un couple âgé d’une trentaine d’années avec un enfant souhaitant visiter le site s'est présenté à l’accueil. La jeune femme, chargée notamment de flasher les QR code, leur a donc demandé leur pass sanitaire, ce qui a fortement déplu à la visiteuse.

Cette dernière s’est mise à contester «la légalité du décret qui imposait le pass sanitaire sur le site», a expliqué la victime de 22 ans auprès du quotidien Le Populaire du Centre. Ce à quoi elle lui a répondu qu’elle n’y était pour rien et qu’elle ne faisait qu’appliquer la loi.

La femme s’est alors énervée et a insulté l’employée avant de la pousser en arrière la faisant tomber. «Elle m'a pris par les épaules pour me pousser en arrière. J'ai reculé de 2 mètres et suis tombée sur les fesses», a-t-elle raconté.

la victime a déposé plainte

L'homme est intervenu pour tenter de calmer sa compagne tandis qu'un autre visiteur est venu aider la victime. Ensuite le couple est reparti. De son côté, la vingtenaire, souffrant de douleurs au niveau des épaules, a fait l’objet d’un arrêt de travail de plusieurs jours et a déposé plainte.

Ouvert en 1999, le Centre de la mémoire d’Oradour sur-Glane propose aux visiteurs un parcours documenté permettant d’expliquer et comprendre, par l’analyse de l’histoire, le déroulement du massacre de sa population, le 10 juin 1944, par une unité de la Waffen SS.