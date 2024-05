États-Unis : un homme condamné à la prison à vie pour avoir enterré sa femme vivante

David Michael Pagniano, 62 ans, a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, pour avoir enterré sa femme vivante en mai 2017 dans l’Arizona (États-Unis).

Une mort particulièrement atroce. La Justice américaine a condamné le 9 mai dernier à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, un homme originaire d’Arizona aux Etats-Unis. David Michael Pagniano a été reconnu coupable d’avoir provoqué la mort de sa femme, Sandra Pagniano, en l’enterrant vivante.

Le procureur du comté de Yavapai, Dennis McGrane, avait annoncé dans un communiqué avoir requis la peine de mort du fait de «circonstances horribles entourant l'enlèvement et le meurtre». Ce dernier a rappelé que la victime, âgée de 39 ans, «a été enlevée chez elle alors que ses enfants dormaient à proximité, ligotée avec du ruban adhésif, conduite dans un endroit isolé et enterrée vivante».

«Les preuves révèlent qu'elle s'est vigoureusement débattue pendant qu'elle était dans la tombe, et qu'elle était probablement consciente durant cinq minutes après avoir été enterrée», a déploré le procureur.

Une disparition en pleine procédure de divorce

Le meurtrier a été confondu grâce au bornage de son téléphone portable. Ce dernier a été localisé sur la zone de la tombe quelques jours avant le meurtre et le jour de l’enlèvement de Sandra Pagniano.

Sandra Pagniano a disparu en mai 2017 alors que le couple était en pleine instance de divorce. S’ils étaient séparés, la victime et son meurtrier partageaient encore le même toit avec leurs deux petites filles.

David Michael Pagniano a également été condamné à 16 ans de prison, pour falsification et fraude. Il a, en effet, été prouvé qu’il avait rédigé deux notes déposées dans le dossier de divorce en imitant l’écriture de son épouse. Dans ces dernières, elle indiquait quitter son mari et lui donnait les véhicules, la maison et la garde des enfants.