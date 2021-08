Manifestations contre le pass sanitaire : les services de renseignement prévoient 250.000 participants ce week-end

Le nombre de manifestants mobilisés contre le pass sanitaire devrait continuer de grimper ce samedi 14 août. Dans une note adressée au gouvernement, le service central du renseignement territorial table en effet sur une participation d'au moins 250.000 personnes partout en France.

Pour justifier cette augmentation du nombre de manifestants, les services de renseignement estiment que le mouvement attire par son aspect pacifique. En effet, les contestataires seraient principalement des familles, préoccupées par les mêmes sujets : la rentrée scolaire et les règles sanitaires à l'école.

De leur côté, pour ce nouveau week-end de mobilisation, les forces de l'ordre auront plus particulièrement à l'oeil certains lieux, comme les mairies et les préfectures. Car si le mouvement n'a pas encore été frappé par de graves débordements, les services de sécurité n'excluent pas la présence d'éléments perturbateurs, qui bien que minoritaires ont des profils plus «destructeurs». Environ 200 actions seraient déjà prévues dans l'Hexagone.

Depuis le début des mobilisations, le 14 juillet dernier, le nombre de manifestants opposés à l'extension du pass sanitaire n'a cessé de se renforcer, pour atteindre le nombre record de 237.000 participants dans toute la France, le samedi 7 août. Un chiffre qui devrait donc être revu, encore une fois, à la hausse.