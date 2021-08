Un médecin porte plainte contre Nicolas Dupont-Aignan, accusé de propos diffamatoires

Le généraliste Jérôme Marty, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre (UFML), a annoncé samedi soir porter plainte contre Nicolas Dupont-Aignan pour des propos jugés «diffamatoires» contre les médecins.

Dans un tweet partagé samedi, le président de Debout la France (DLF) critiquait la menace de mise à l'écart de Didier Raoult de l'IHU Méditerranée de Marseille en s'en prenant violemment aux autres experts en santé publique. «Le professeur Didier Raoult a sauvé des vies en soignant précocement les malades : il est viré. Les autres ont des milliers de morts sur la conscience en les confinant chez eux avec du doliprane et ils pavanent dans les médias», avait tweeté le candidat souverainiste à la présidentielle 2022.

De quoi mettre en colère le médecin généraliste Jérôme Marty, habitué des médias depuis le début de la crise du coronavirus. «Monsieur Dupont-Aignan vous venez publiquement de porter la plus grave accusation qui soit à l’égard de notre corporation par des propos diffamatoires. J’aurai donc l’honneur de porter plainte contre vous au titre de l'UFML», a-t-il tweeté quelques heures plus tard.

En effet, trop c'est trop pour le praticien exerçant à Fronton (Haute-Garonne). «Nous avons beaucoup accepté depuis des mois, de politiques dont vous êtes, qui se font relais de l’antiscience, des fake news, et de l’obscurantisme. Aujourd’hui vous faites plus que nous insulter», a-t-il fustigé. «Nous allons demander réparation du préjudice pour chaque médecin insulté, pour chaque patient instrumentalisé. Nous ne vous lâcherons pas, sachez-le !», a-t-il ajouté, appelant les médecins se sentant également visés à s'associer à sa plainte.

On me signale que Mr @dupontaignan aurait retiré son twit…



Ça ne changera rien.



j'invite toutes celles et ceux qui veulent se joindre à la plainte à envoyer mail à Maitre Frederic Douchez ex bâtonnier de Toulouse

