Vaccin : la Haute autorité de Santé préconise une 3e dose pour les plus de 65 ans

La Haute Autorité de santé (HAS) recommande une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 pour les personnes de 65 ans et plus et celles présentant des risques de formes graves.

Dans un avis publié ce mardi 24 août, l'autorité précise que cette dose de rappel «doit être administrée après un délai d’au moins 6 mois suivant la primovaccination complète».

La HAS explique également qu'elle souhaite «simplifier le parcours vaccinal» des personnes concernées. Pour ce faire, elle propose de «réaliser l’administration concomitante des vaccins contre le Covid-19 et contre la grippe saisonnière» à partir de la fin du mois d'octobre.

Et ce, «dès lors qu’une personne sera éligible aux deux vaccinations, la majeure partie des publics prioritaires de la vaccination antigrippale présentant également des risques de formes graves de Covid-19», et sous réserve «d’absence d’interférence immune significative entre les deux types de vaccins dans les études en cours», est-il précisé.

#Communiqué | #COVID19 La HAS préconise une dose de rappel avec un vaccin à ARNm chez les 65 ans et + et ceux à risque de formes graves, à compter du début de la campagne de vaccination antigrippale

➡ Au moins 6 mois suivant la primovaccination complète



➡ Au moins 6 mois suivant la primovaccination complète

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait annoncé ce lundi 24 août une prochaine campagne de rappel vaccinal pour ce public, tout en disant attendre une confirmation de la HAS. La HAS «nous dira probablement de faire cette 3e injection chez toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, qui sont traditionnellement appelées à se faire vacciner contre la grippe», avait-il déclaré.

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 47.620.552 personnes ont reçu au moins une injection (soit 70,6% de la population totale) et 41.637.794 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 61,8% de la population totale).