Une troisième dose de vaccin pour tout le monde «n’est pas exclue», selon Jean-François Delfraissy

Les autorités sanitaires françaises s'apprêtent à lancer une campagne de rappel de vaccin à destination des plus vulnérables. Cependant, selon Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, il n’est pas exclu qu'une grande partie de la population française reçoive, à terme, une troisième injection.

Invité mercredi dans Télématin sur France 2, le professeur Delfraissy a estimé que, si la priorité restait la vaccination des plus fragiles et des plus âgés, «on ira vers une troisième dose pour une grande partie de la population vaccinée.» Il précise toutefois qu’il s’agit d’une impression personnelle, et que les données scientifiques ne sont pas encore suffisantes pour affirmer qu’une troisième dose est ou sera effectivement nécessaire pour tous.

Jean-François Delfraissy sur la troisième dose de vaccin : "Il n'est pas exclu qu'on aille vers un rappel sur une population plus globale"#Europe1 pic.twitter.com/XMSSjTpHXa — Europe 1 (@Europe1) August 26, 2021

Ce jeudi matin sur Europe 1, Jean-François Delfraissy a une fois de plus déclaré qu’un rappel pour toute la population n’était «pas exclu», même s’il n’est pas encore d’actualité. «Je ne m’appuie pas sur des données scientifiques solides, que les choses soient bien claires. (...) On voit arriver des variants, on est obligé de revisiter notre vision. Il n’est pas exclu qu’on aille sur un rappel sur une population plus globale», a-t-il expliqué.

Troisième dose pour relancer l'immunité

De récentes études, menées notamment aux Etats-Unis, montrent que les vaccins actuels sont très efficaces contre les formes graves de la maladie, mais moins contre la transmission du virus, notamment avec la prédominance du variant Delta.

Une étude britannique publiée la semaine dernière indique aussi que la protection conférée par les vaccins Pfizer/BioNTech ou AstraZeneca diminue à partir de six mois après la deuxième dose. Cette troisième injection servira donc à relancer la réponse immunitaire plusieurs mois après la vaccination dite «complète». Les États-Unis envisagent d'ailleurs de mettre en place dès le mois de septembre une campagne de rappel pour tous les Américains.

La Haute Autorité de Santé (HAS) a quant à elle émis cette semaine un avis favorable quant à l’administration d’une troisième dose de sérum pour les 65 ans et plus. Les injections vont démarrer dans les Ehpad dès le 13 septembre, a annoncé Matignon ce jeudi.