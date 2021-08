Bordeaux : vers une limitation de la vitesse à 30 km/h ?

Alors que depuis lundi, Paris est passé sous le régime des 30 km/h maximum en ville, d’autres communes françaises envisagent également d’abaisser la vitesse maximale. C’est le cas de Bordeaux, en Gironde, où le maire (EELV) Pierre Hurmic dit y réfléchir «sérieusement».

«Nous y réfléchissons sérieusement depuis un moment, a ainsi affirmé l’édile à Sud-Ouest. Nous n’avons d’ailleurs pas attendu Paris pour y penser.» Une mesure qui devrait, selon lui, permettre «d’apaiser» la ville : «les rues de Bordeaux ne sont pas des routes», a-t-il martelé.

L'élu a du reste affirmé à la presse locale que des annonces en ce sens seraient faites très prochainement.

Diminuer la circulation des voitures en ville

Peu après son élection l’année dernière, le 28 juin 2020, le nouveau maire écologiste de Bordeaux avait fait part de ses ambitions concernant la circulation en ville : «je ne veux pas interdire la voiture, mais rééquilibrer les choses, même si à terme je pense qu’on ira vers une interdiction», avait-il alors confié à la presse.

La réduction de la vitesse à 30 km/h a pour objectif premier de favoriser la sécurité des piétons et des cyclistes, mais a aussi pour vocation d’inciter davantage les conducteurs à se diriger vers les mobilités douces pour leurs déplacements dans le centre.

A proximité de Bordeaux, la commune de Bègles, elle aussi tenue par Europe Ecologie-Les Verts, avait déjà pris la décision il y a deux ans d’abaisser la vitesse maximale de circulation à 30 km/h. Une mesure qui, selon l’adjoint au maire Pierre Ouallet, a permis une nette amélioration au niveau de la sécurité du centre-ville : «Si on diminue la vitesse, on diminue la gravité, donc on est moins sur des accidents graves, mais plus sur des accidents matériels», avait-il expliqué à France Bleu. La vitesse moyenne dans la commune aurait baissé en moyenne de 2 km/h, s’établissant désormais en réalité à 35 km/h.