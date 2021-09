Voici la liste des prénoms tendance pour 2022

L’Officiel des prénoms 2022, disponible depuis jeudi 2 septembre, a dévoilé le classement des prénoms qui devraient avoir la cote en France l’année prochaine. Et tout porte à croire que la tendance sera aux prénoms courts avec Jade et Léo désormais en tête.

Les très populaires Emma et Gabriel cèdent finalement leur place au rayon des prénoms tendance. Respectivement en haut du podium depuis seize et dix ans, ils ont été relégués à la troisième et à la deuxième place.

Chez les filles, les prénoms qui se terminent en «a» (Emma, Lina, Léa, Mila, Anna ...) seront toujours largement plébiscités. Ceux faisant référence à des pierres précieuses ou à des fleurs (Ambre, Iris, Rose, Agathe) le seront tout autant.

Chez les garçons, les prénoms bibliques se maintiennent, et sont rejoints par les originaux Loup, Zéphir ou encore Orion.

Le classement de l'Officiel des prénoms 2022

Pour les filles :

1. Jade / 2. Emma / 3. Louise / 4. Mia / 5. Alice

6. Lina / 7. Ambre / 8. Rose / 9. Chloé / 10. Anna

11. Julia / 12. Léa / 13. Inès / 14. Mila / 15. Romy

16. Iris / 17. Elena / 18. Léna / 19. Agathe / 20. Juliette

Pour les garçons :

1. Léo / 2. Gabriel / 3. Raphaël / 4. Arthur / 5. Louis

6. Jules / 7. Adam / 8. Maël / 9. Lucas / 10. Hugo

11. Noah / 12. Liam / 13. Gabin / 14. Sacha / 15. Paul

16. Nathan / 17. Aaron / 18. Mohamed / 19. Ethan / 20. Tom