Tour de Suisse 2026 : le classement général après la 1ère étape

Tadej Pogacar s’est emparé, ce mercredi, de la tête du classement général du Tour Suisse dès la 1re étape après sa victoire au terme d’un raid solitaire de plus de 70 kilomètres.
Le classement général
1. Tadej Pogacar (Slovénie/UAE Team Emirates XRG) en 3h28’37’’
2. Richard Carapaz (Equateur/EF Education-EasyPost) à 2’22”
3. Andrea Bagioli (Italie/Lidl-Trek) à 2’39”
4. Ilan Van Wilder (Belgique/Soudal Quick-Step) à 4’16”
5. Mathias Vacek (République tchèque/Lidl-Trek) à 4’16”
6. Brandon McNulty (Etats-Unis/UAE Team Emirates XRG) à 4’16”
7. Wilco Kelderman (Pays-Bas/Team Visma Lease a Bike) à 4’16”
8. Felix Grosschartner (Autriche/UAE Team Emirates XRG) à 4’18”
9. Matthew Riccitello (Etats-Unis /Decathlon CMA CGM) à 4’43”
10. Andrew August (Etats-Unis /Netcompany Ineos) à 4’44”
11. Jhonatan Narvaez (Equateur/ UAE Team Emirates XRG) à 4’44”
12. Tobias Foss (Norvège/Netcompany Ineos) à 4’44”
13. Sergio Higuita (Colombie/XDS Astana Team) à 4’44”
14. Mikel Landa (Espagne/Soudal Quick-Step) à 4’44”
15. Finlay Pickering (Grande-Bretagne/Team Jayco-AlUla) à 4’44”
16. Paul Double (Grande-Bretagne/Team Jayco-AlUla) à 4’44”
17. Tiesj Benoot (Belgique/Decathlon CMA CGM) à 4’44”
18. Primoz Roglic (Slovénie/Red Bull-Bora-Hansgrohe) à 4’58”
19. Simon Dalby (Danemark/Uno-X Mobility) à 5’26”
20. Liam Slock (Belgique/Lotto-Intermarché) à 5’48”