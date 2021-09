Primaire EELV : Yannick Jadot plébiscité par les sympathisants selon un sondage

Le premier tour de la primaire des écologistes, qui désignera le candidat soutenu par Europe Ecologie-Les Verts à l'élection présidentielle de 2022, aura lieu du 16 au 19 septembre prochain. Le député européen Yannick Jadot semble être le grand favori de ce scrutin.

Il se place d’ailleurs très loin devant ses adversaires, selon un sondage Ipsos-Sopra Steria publié ce samedi, pour franceinfo et Le Parisien/Aujourd’hui en France : 69% des sympathisants EELV sondés ont répondu que Yannick Jadot ferait le meilleur candidat écologiste pour la présidentielle.

On retrouve ensuite Sandrine Rousseau, ancienne porte-parole d’EELV (11%), Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres et coordinatrice nationale de Génération Ecologie (8%), Eric Piolle maire écologiste de Grenoble (7%), et enfin Jean-Marc Governatori, co-président du parti Cap Ecologie (4%).

Yannick Jadot en 4ème position à la présidentielle

«Yannick Jadot est aujourd'hui installé dans l'opinion, il a été le vainqueur de la dernière primaire en 2016, il a conduit la liste d'Europe Ecologie-Les Verts avec succès en 2019», rappelle Jean-François Doridot, directeur général d'Ipsos Public Affairs, auprès de franceinfo.

Il indique cependant que la primaire n’est pas jouée d’avance, et que les débats seront cruciaux pour départager l’ensemble des candidats. «Rappelons-nous qu'en 2016, Cécile Duflot était favorite, elle n'a même pas réussi à se qualifier au second tour, et à la primaire précédente, le grand favori était Nicolas Hulot et finalement il avait été battu par Eva Joly», a indiqué l’expert.

Concernant l’élection présidentielle, ce sondage place Yannick Jadot en quatrième position avec 10% d’intentions de vote, derrière Emmanuel Macron (24 à 26% des voix), Marine Le Pen (19 à 23%), et le ou la candidate de la droite, Xavier Bertrand (15 à 17%) ou Valérie Pécresse (14 à 16%).