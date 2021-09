Immobilier : voici les 10 villes moyennes où les prix flambent le plus

La crise sanitaire a bousculé le marché de la pierre. Si le krach, que d’aucuns annonçaient, n’a pas eu lieu, force est de constater que certaines tendances se sont inversées.

A commencer par la nouvelle popularité des villes moyennes. Offrant un cadre de vie plus agréable et des prix plus accessibles, ces communes sont prises d’assaut depuis un an. SeLoger a établi un top 10 de celles où la pierre a le plus augmenté depuis un an.

Metz

Située à moins d’1h30 de Paris en TGV, Metz (Moselle) est la grande gagnante du classement d’après le dernier baromètre LPI-SeLoger. Aujourd’hui pour devenir propriétaire il faut débourser 2648 euros du mètre carré, c’est 18,9% plus cher qu’il y a un an.

Maison-Alfort

Avec ses trois stations de métro sur la ligne 8 et ses deux stations RER, Maisons-Alfort (Val-de-Marne) attire toujours plus de familles en quête d’espace et de prix plus accessibles. Depuis le début de l’année, les transactions s’envolent. Sur un an, le prix de la pierre a gagné 16,4%.

Vannes

Avec ses remparts et son port des plus agréables, Vannes (Morbihan) a pris beaucoup de valeur en un an, soit +17,3 % à 3 584 euros le mètre carré. Elle profite sans aucun doute de sa proximité avec l’océan ainsi que de la saturation des marchés de Nantes et de Rennes.

Evreux

La capitale de l’Eure voit son marché s’emballer. Avec un mètre carré moyen à 1 848 euros, elle voit ses prix bondir de 17,1% sur un an d’après le baromètre LPI-SeLoger. Les habitations situées dans sa campagne sont quant à elles très prisées des Parisiens en quête de résidence secondaire.

Clamart

Le marché reste particulièrement tendu à Clamart (Hauts-de-Seine) depuis un an. La ville profite de sa proximité avec la capitale tout en offrant des prix plus abordables : 6 449 euros le mètre carré, soit une hausse de 17% sur un an.

Laval

Longtemps boudée, Laval (Mayenne) connaît un regain de popularité compte tenu de ses prix abordables. A 2 509 euros le mètre carré, la hausse est de 16,9% sur un an.

Tourcoing

Tourcoing (Nord) bénéficie elle aussi d’un effet Covid. Depuis un an, les biens partent à une vitesse folle, soit quelques jours à peine d’après les agences. Conséquence de cette demande soutenue, les prix grimpent : +16,7% sur un an.

Angers

Cela devient compliqué de trouver des biens à Angers tant la demande a explosé. Son centre-ville qui offre un cadre de vie des plus agréable est pris d’assaut. Sur un an la hausse est de 16,2%.

Poitiers

La ville moyenne a vu son marché bousculé depuis un an. Le prix du mètre carré augmente de 16% pour atteindre 2 428 euros le mètre carré. Les petites surfaces partent vite.

Aubervilliers

Les villes du Grand Paris sont elles aussi marquées par une flambée des prix alors que la capitale accuse une légère baisse depuis un an. Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) figure en 10e position des villes moyennes qui ont le plus progressé l’an dernier d’après le baromètre LPI-SeLoger.