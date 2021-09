Un prof de tennis condamné pour avoir agressé sexuellement une quinzaine d'élèves

Un professeur de tennis a été condamné ce jeudi 9 septembre par le tribunal correctionnel de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) à trente mois de prison, dont dix-huit avec sursis, pour avoir agressé sexuellement plusieurs de ses élèves.

Les faits se sont produits entre 2012 et 2017. Jugé le 9 juillet dernier, l’homme de 52 ans s’est livré à des attouchements sur une quinzaine de jeunes filles mineurs. La plus jeune victime était à l’époque âgée de 7 ans et demi, rapporte Ouest-France.

Pendant plus de cinq ans, l’individu, qui a été déjà été condamné il y a quelques mois pour s'être exhibé devant des jeunes filles à la piscine, se frottait aux enfants et touchaient leurs parties intimes, selon Actu.fr.

«Je les remercie d’avoir parlé, il fallait que ça s’arrête»

Outre cette peine de prison, il devra se soigner et indemniser les victimes, souligne le quotidien régional, précisant que le quinquagénaire avait expliqué avoir vécu ces révélations comme «un soulagement».

«Je les remercie d’avoir parlé, il fallait que ça s’arrête. J’ai horreur de ce que j’ai fait, vous ne pouvez pas imaginer», avait-il déclaré.

Désormais inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (Fijais), il a également l’interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineurs.