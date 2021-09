Vaccin Janssen : une «surreprésentation» de patients en réanimation, signale l'ANSM

Le vaccin Janssen serait-il moins efficace pour lutter contre les formes graves du Covid-19 ? L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) souligne un «nombre important» de cas d’échec vaccinal.

«Une alerte a été relayée par deux centres régionaux de pharmacovigilance (Marseille et Tours) concernant la surreprésentation de patients vaccinés par Janssen en réanimation», indique l’agence dans son point de situation sur la surveillance des vaccins contre le coronavirus. «Un signal potentiel a été mis en évidence devant un nombre important de cas d’échec vaccinal avec le vaccin Janssen, avec des patients en réanimation ou décédés du Covid-19, la plupart présentant des comorbidités à risque de forme grave.»

Un peu plus d'un million d’injections ont été réalisées depuis le mois d’avril avec le sérum unidose produit par les laboratoires Johnson & Johnson. Parmi tous ces gens vaccinés, 32 cas d’infection au Covid-19 ont été recensés, dont 29 cas graves et 4 décès enregistrés. Les autorités de santé ont identifié le variant responsable de l'infection pour 17 personnes, et il s'agissait à chaque fois du variant Delta.

Au vu de ces éléments, l’ANSM va effectuer des «investigations supplémentaires», notamment pour vérifier si ces «échecs» sont plus fréquents ou graves avec Janssen qu’avec les autres vaccins anti-covid mis en vente sur le marché.

Le 24 août dernier, la Haute Autorité de Santé (HAS) avait recommandé aux personnes ayant été vaccinées avec Janssen de se faire injecter une dose de rappel avec un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna), au moins quatre semaines après leur vaccination. «Les données disponibles ne permettent pas de confirmer l’efficacité à long terme du schéma de vaccination à une dose du vaccin Janssen contre le variant Delta», avait alors expliqué la HAS.