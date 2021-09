Voici les nouveaux uniformes que porteront les policiers à partir du premier trimestre 2022

Les policiers changent de garde-robe. A partir du premier trimestre 2022, ils porteront un nouvel uniforme plus moderne et plus adapté à leurs actions menées au quotidien sur le terrain.

C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron dans ses conclusions du Beauvau de la sécurité présentées à Roubaix (Nord) ce mardi.

Déclinés en deux versions, une manches courtes, l'autre manches longues, les nouveaux polos présentés sont bleu marine, couleur jugée moins salissante que pouvait l'être le bleu glacier, teinte des uniformes actuels. L'autre principal changement réside dans la disparition de la casquette décriée par les policiers, au profit d'un calot plus pratique notamment lors des course-poursuite à pieds.

Ces nouveaux uniformes ont été fabriqués en France et élaborés après un appel aux écoles de mode et de design.

un souhait exprimé par les policiers

«Il s'agit de moderniser certains éléments de la tenue des policiers, pour mieux représenter une police au service de la population, contribuer à la fierté de l’exercice du métier et répondre aux besoins quotidiens des policiers en termes de confort, de facilité d’entretien et de compatibilité avec la présence sur la voie publique», a expliqué le ministère de l'Intérieur à Europe 1.

Les syndicats de police avaient formulé leur souhait de voir leurs tenues évoluer depuis plusieurs mois déjà. Les actuelles avaient été dessinées par la maison Balenciaga, en 2003.