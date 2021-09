Vidéo : la place Stanislas de Nancy élue monument préféré des Français

Pour la deuxième année consécutive, les Français se sont tournés vers l'Est pour élire leur monument préféré. Après la Citadelle et le Lion de Belfort en 2020, c'est la Place Stanislas de Nancy qui a été choisie pour l'édition 2021.

Cet ensemble architectural datant du 18e siècle a obtenu le plus de suffrages, devant le Château de Falaise, dans le Calvados, et les tours de La Rochelle. Le choix des internautes a été révélé sur France 3 par Stéphane Bern, ce mercredi 15 septembre.

Dans une vidéo enregistrée pour l'occasion, le maire de Nancy, Mathieu Klein, accueille la nouvelle «avec beaucoup de bonheur et de fierté». Il remercie les Français pour leur vote et «la respiration» offerte par ce titre «après ces mois difficiles pour nous toutes et nous tous».

La place Stanislas est, selon lui, «le point incontournable» de la ville de Nancy. Elle abrite le musée des Beaux-Arts, l'hôtel de ville, ainsi que l'Opéra national de Lorraine et est ornée de six grilles monumentales en fer forgée rehaussées d'or. Aux angles se trouvent deux fontaines symétriques de style rococo, dorées elles-aussi. Les différents pavillons ont été construits à partir de pierre d'Euville, à l'image de l'Opéra de Paris ou du socle de la Statut de la Liberté.

Classée au Patrimoine mondial de l'Unesco

La place a été réalisée par l'architecte Emmanuel Héré, sur une commande de Stanislas Leszczynski, roi de Pologne et duc de Lorraine. Une statue de ce dernier trône d'ailleurs au centre du monument. Inaugurée en 1755, la place Stanislas était alors la «place Royale». Son nom a changé plus tard, au XIXe siècle.

En 1983, cet élément incontournable de la ville de Nancy a été classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. Pour son 250e anniversaire, en 2005, cette vieille dame a eu droit à une rénovation complète. Il a fallu deux ans pour restaurer les façades, revoir l'éclairage ou encore renouveler les pavés. A la fin des travaux, la place Stanislas était entièrement piétonnisée.

Point de rassemblement de toutes les festivités, l'endroit a depuis lors connu un bond de fréquentation, prolongé en 2007 par l'ouverture de ligne TGV Est, selon France Bleu. Aujourd'hui, Mathieu Klein estime que «c'est un lieu de rencontre, de lien social dans la vie quotidienne» de ses administrés. Avec cette distinction, le maire espère que les Français viendront plus nombreux encore pour découvrir celle que les Nancéiens appellent «la place Stan'».