Manifestations anti-pass : quel parcours à Paris pour ce samedi 18 septembre ?

Pour le dixième week-end de suite, des opposants au pass sanitaire défilent dans les rues de Paris, mais également dans toute la France, ce samedi 18 septembre.

Fait à souligner, une seule manifestation nationale devrait se dérouler cette fois dans la capitale, à l'appel notamment des Patriotes. Le mouvement de Florian Philippot organise un départ à partir de 14h de la place du Trocadéro dans le 16ème arrondissement de Paris. Dans sa publication Twitter, le président des Patriotes n'a pas précisé le parcours de la manifestation.

#Manif18septembre 44è semaine de résistance ! Énorme cortège national rdv 14h place du Trocadéro Paris ce 18/09 ! Me Di Vizio notamment sera là (permanence bénévole sur place).



(Nouveau : on vous aidera sur place à vous fédérer concrètement par métiers/intérêts communs !) pic.twitter.com/kRkH8OUeWT — Florian Philippot (@f_philippot) September 13, 2021

«Enorme cortège national», a-t-il déclaré seulement sur le réseau social, avant de mentionner la présence de l'avocat controversé Fabrice Di Vizio à ses côtés.

Un arrêté à Montpellier

Plusieurs actions vont aussi se dérouler dans plusieurs villes de France pour dénoncer l'obligation vaccinale. Ce sera notamment le cas à Montpellier, où un rassemblement est organisé à partir de 14h, place de la Comédie.

La préfecture de l'Hérault a cependant annoncé qu'en «raison d'un risque de trouble à l'ordre public, toute manifestation organisée dans le centre-ville de Montpellier, est interdite le samedi 18 septembre 2021 de 10h à 20h en dehors d'un itinéraire» déterminé.

L'itinéraire prévu reste toutefois le suivant : place de la Comédie, rue de la Loge, rue Foch, boulevard Henri IV, boulevard Pasteur, boulevard Louis Blanc, boulevard Sarrail et l'esplanade Charles de Gaulle.

#manif18Septembre #PassSanitaire



Appels à manifester et risque de troubles de l'ordre public@Prefet34 interdit les manifestations dans le centre de @montpellier_ samedi 18/9 entre 10h et 20h en dehors d'un itinéraire déterminé (cf plan)https://t.co/4yiLRAykZx pic.twitter.com/omwpezmvxh — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) September 17, 2021

L'arrêté précise que toute «infraction au présent arrêté sera constatée et réprimée, s'agissant des organisateurs, dans les conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R.644-4 du même code instituant une contravention de quatrième classe».

A Nancy, pour le deuxième samedi consécutif le centre-ville sera inaccessible aux manifestants. La préfecture de Meurthe-et-Moselle a, en effet, reconduit le périmètre d'interdiction de manifester.

Communiqué de presse | #Manifestation du samedi 18 septembre 2021 à #Nancy : reconduction du périmètre d'interdiction de manifester pic.twitter.com/kHB8Cu3vSp — Préfet de Meurthe-et-Moselle (@Prefet54) September 16, 2021

Samedi dernier, plus de 120.000 personnes sont descendues dans les rues de nombreuses villes de France selon un décompte du ministère de l'Intérieur. Près de 20.000 personnes s'étaient réunis dans la capitale.