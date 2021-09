«Maladie de Lille» : tout ce que l'on sait

Une recrudescence d'angines semble toucher les habitants de la métropole lilloise. Si bien que sur les réseaux sociaux certains parlent de «maladie de Lille». Qu'en est-il vraiment ?

Une angine très contagieuse ou l'effet d'un emballement de la part de plusieurs internautes ? Difficile de savoir ce que désigne la mystérieuse «maladie de Lille» dont parlent plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux Twitter et TikTok depuis une quinzaine de jours.

Mais ce qui est certain, à ce stade, c'est qu'il ne s'agit pas d'un énième variant du virus à l'origine du Covid-19, le SARS CoV-2. Du moins, aucune des personnes qui affirment avoir attrapé ce supposé virus n'a été testée positive au test PCR.

Pourtant, les messages de personnes assurant être atteintes de ce qui semble ressembler à une angine ou une rhinophrayngite pullulent sur les réseaux sociaux.

j’ai échappé au Covid pendant 1 an et demi pour au final être malade comme je ne sais quoi à cause de la « maladie de Lille »

— (@MSavaton) September 14, 2021