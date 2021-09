Une manifestation pro-pass sanitaire organisée ce dimanche

Ce dimanche 19 septembre, une manifestation «Pour la paix citoyenne» a lieu à Paris. Le but de cette dernière : manifester en faveur de la vaccination et du pass sanitaire.

Une manifestation en faveur de la paix citoyenne

Le but de cette manifestation est de remettre la citoyenneté et l’autre au cœur du débat. Pour Frank Tapiro, la vaccination est la seule solution fiable qui est pour le moment proposée. «Cela veut dire privilégier le bien commun donc se vacciner pour protéger et pour penser à l’autre parce que l’autre existe. Dans la citoyenneté, ne l’oublions pas, il y a des droits et des devoirs.»