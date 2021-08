Les renseignements alertent sur des dérives sectaires chez les anti-pass sanitaire

D’après une note confidentielle du renseignement territorial révélée dans la presse ce vendredi 27 août, les mouvements anti-pass sanitaire ou antivax semblent être un vivier pour les groupes anti-système. Ces derniers auraient en effet tendance à tirer parti de la crise sanitaire, pour «resserrer les liens entre leurs adeptes et renforcer leur commerce».

Le mouvement de contestation contre le pass sanitaire s'avèrerait être ainsi une aubaine pour les conspirationnistes et les gourous en tous genres. La mission de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) avait d'ailleurs tiré la sonnette d’alarme au mois de juillet, sur les risques encourus par les personnes fragilisées ou angoissées par la crise sanitaire. En effet, ces dernières sont des proies faciles pour les mouvements complotistes, antisystèmes ou sectaires.

Et pour cause, «complotisme et mouvements sectaires s’alimentent mutuellement dans le cadre d’une dynamique antisystème , analyse le renseignement territorial, dans sa note révélée par nos confrères de RTL. Profitant de l’ambiance angoissante de la pandémie, les maîtres à penser à tendance complotiste séduisent donc de nouveaux adeptes avec notamment des thématiques telles que le bien-être et la santé, alertent les services.

Le ministère de l'Intérieur liste des cas concrets

Les renseignements évoquent le cas de Thierry C., un théoricien du crudivorisme, c'est-à-dire le fait de consommer des aliments crus. A la tête d'une association, c’est l’une des figures des opposants à la médecine moderne, prônant l’arrêt des soins classiques. D’après les comptes déposés au greffe du tribunal de commerce de Perpignan, son entreprise a réalisé en 2019 un bénéfice de plus de 600.000 euros. Le pseudo-thérapeute est la personnalité la plus signalée à la Miviludes, avec 96 saisines en 2020.

Autre exemple, le mouvement QAnon, une mouvance conspirationniste importée des Etats-Unis, persuadée que des personnalités du monde médiatique, politique ou financier, s’adonnent à des crimes pédo-sataniques. Cette théorie aurait le vent en poupe après, en plus, avoir ajouté le vaccin contre le Covid-19 comme preuve «d’une large manipulation mentale».

Ces différentes thèses complotistes et clairement dangereuses, selon les agents des renseignements territoriaux, peuvent mener à des délits de manipulation mentale, et à de l'abus de faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique. La sujétion psychologique, une notion inscrite dans le droit français depuis 2001, sert de base juridique à la politique antisecte du gouvernement.