Taxe d’habitation 2021 : qui devra encore payer cette année ?

Si 80% des ménages ne payent déjà plus la taxe d’habitation, les 20% restants devront encore s’acquitter de l’impôt local au mois d’octobre.

L’exonération totale de la taxe d’habitation, due par tout occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, est calculée en fonction du revenu fiscal de référence (RFR). Vous n’aurez plus de taxe à payer si votre RFR de 2020 se situe en dessous des plafonds suivants, définis par le gouvernement : 27.761 € pour 1 part ; 35.986 € pour 1,5 part ; 44.211 € pour 2 parts ; 50.380 € pour 2,5 parts ; 56.549 € pour 3 parts ; 62.718 € pour 3,5 parts.

Si environ 6,8 millions de foyers vont continuer à payer la taxe d’habitation cette année, certains, dont le RFR se situe juste au-dessus des plafonds mentionnés précédemment, pourront bénéficier d’une réduction de 30% de leur taxe d’habitation en 2021.Le gouvernement a par ailleurs créé un simulateur pour savoir si vous êtes concernés par une exonération totale ou partielle cette année.

L'avis de taxe d'habitation sera envoyé à tous les Français concernés entre le 1er et le 20 octobre, et l'impôt devra être payé au plus tard le 15 novembre, ou le 20 novembre si vous décidez de payer directement en ligne.

Emmanuel Macron avait fait la promesse de supprimer la taxe d'habitation au cours de son mandat. Son abandon définitif pour tous les foyers français est prévu pour 2023, après avoir été supprimée pour 80% des Français. Cela ne concerne cependant que les résidences principales : les résidences secondaires et les logements vacants ne sont pas concernés par l’exonération de la taxe d’habitation.