Mulhouse : le Plan blanc déclenché, faute de soignants

Le groupe hospitalier de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, annoncé mardi avoir déclenché le Plan blanc, faute de soignants. En cause : la suspension de 169 salariés qui n’ont pas respecté l’obligation vaccinale.

Les dix établissements de santé du groupe ont déploré une «une situation critique marquée par la poursuite de la gestion de la crise sanitaire, le besoin en renforts de ressources humaines, la réduction du nombre de lits liée à un absentéisme conséquent.» Ils précisent déjà devoir faire face à un manque «récurrent» d’effectifs en temps normal, problème qui a été aggravé par la suspension de nombreux soignants.

Ces derniers avaient l’objectif de se faire vacciner contre le coronavirus avant le 15 septembre, sous peine de suspension.

Si la pandémie de Covid-19 a entamé sa décrue, de nombreux patients restent toujours hospitalisés. A Mulhouse, on en dénombre 41, dont 15 en soins intensifs, sur l’ensemble des hôpitaux du groupe.

«Le déclenchement de ce dispositif exceptionnel a pour objectif d'assurer au mieux la continuité des soins», a expliqué l’hôpital. En effet, le Plan blanc est une disposition inscrite dans la loi depuis 2004, et est un plan spécifique d’urgence et de crise qui peut être mis en place dans les établissements de santé publics ou privés. Il contient des mesures d’organisation rapide et de mise en œuvre des moyens nécessaires pour faire face à un afflux important de patients. Il va de la mobilisation de davantage de personnel ou de matériel à la déprogrammation des opérations non-urgentes.

Dans le département du Haut-Rhin, le taux d’incidence reste plus élevé que la moyenne nationale et s’établit à 100 cas pour 100.000 habitants (contre 73 sur l’ensemble de la France), selon les données de CovidTracker. De même, 67,89% de la population du département a reçu une dose de vaccin, contre 74,2% sur l’ensemble du territoire. Lors de la première vague de la pandémie, le Haut-Rhin avait été particulièrement touché et les hôpitaux rapidement saturés, si bien qu'un hôpital militaire avait été déployé sur le parking de l'hôpital Emile-Muller de Mulhouse.