Selon une étude de l'association Axa Prévention, 81% des femmes font passer la santé de leurs proches avant la leur.

Une grande partie d'entre elles (71%) assurent même qu'elles ne manqueraient jamais un rendez-vous médical pour un de leur proche, d'après cette enquête réalisée auprès d'un échantillon de 2.505 personnes, dont 1.324 femmes et 1.181 hommes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 15 ans et plus.

De fait, en pensant aux autres en priorité, les femmes mettent leur suivi médical entre parenthèses. Au quotidien, 77% des Françaises affirment d'ailleurs repousser le moment de consulter. Ainsi, 85% d’entre elles essaient d’abord de se soigner seules (contre 76% des hommes).

Moins de 4 femmes sur 10 déclarent effectuer des bilans de santé périodiques, et seule 1 femme sur 2 assure en outre un suivi gynécologique régulier, comme le recommandent les autorités sanitaires.

Mais ce type de comportement peut avoir des conséquences graves. Car certains maux, parfois invisibles au quotidien, sont des facteurs de risques de maladies cardio-vasculaires. C'est ainsi que pour la majorité des femmes interrogées (58%) le stress ne mérite pas de consultation médicale. Il en va de même pour le surpoids (52%), la sensation d’oppression (46%) ou la fatigue régulière (32%).

«Pour les maladies cardio-vasculaires, les femmes sont souvent moins vite diagnostiquées que les hommes en raison de symptômes méconnus. Et pourtant, il s’agit de la première cause de mortalité pour elles», explique le Professeur Claire Mounier- Véhier, cardiologue et cofondatrice d’Agir pour le Coeur des Femmes, association soutenue par Axa Prévention.