«Eau by McDo» : pourquoi la nouvelle offre de McDonald’s fait-elle polémique ?

Le géant du fast-food McDonald's dans la tourmente. Dans un souci écologique, pour consommer moins de plastique, la firme américaine a décidé de bannir les bouteilles d’eau de ses restaurants d’ici à la fin de l’année. Une mesure qui a créé la polémique.

En effet, pour pallier la suppression des bouteilles en plastique, McDonald’s a décidé de servir de l’eau filtrée dans des gobelets en carton recyclables, comme c’est déjà le cas pour divers sodas. Une décision prise en avril dernier, et qui doit, selon un communiqué de l’enseigne, permettre de faire l’économie de 10.000 tonnes de plastique par an. Une mesure qui vient compléter l’abandon des plastiques jetables (pailles, couvercles etc.) prévu par la loi anti-gaspillage. Problème : l’eau désormais proposée aux consommateurs a un prix compris entre 5 et 7 euros le litre, rapporte le journal Le Monde.

Le gobelet d’eau est vendu à 1,70 euros pour 25 cl, et monte à 2,30 euros pour la taille supérieure, 50 cl, et des suppléments de quelques centimes sont ajoutés si le consommateur choisit un arôme en plus. Cette nouvelle offre «Eau by Mcdo» doit être généralisée dans tous les points de vente de l’Hexagone d’ici la fin de l’année, et les bouteilles d’Evian et de Badoit vont progressivement disparaître.

Pour justifier ce prix, McDonald’s affirme que l’eau mise à la vente n’est pas simplement de l’eau du robinet, mais de l’eau du robinet filtrée. Un gérant de restaurant McDo a affirmé auprès de franceinfo qu’il s’agissait de «l’eau de la ville filtrée plus plus plus plus». Contactée par le HuffPost, la firme a justifié ce prix par son «coût de revient supérieur à certaines eaux en bouteille que l’on peut trouver sur le marché» et «l’investissement» nécessaire aux enseignes «pour proposer une eau purifiée à 99,99%».

Des consommateurs mécontents

Une offre qui a toutefois fait bondir les consommateurs, qui ont crié à l’arnaque sur les réseaux sociaux.

MCDo vends de "l'eau by MacDo" à 2€50 ???!!!??? De l'eau du robinet à 2€50 le gobelet ??? pic.twitter.com/RG9heoNkql — ELRAF67 (@ElRaf67) September 25, 2021

l’argument écologique de réduction de l’usage du plastique se double d’un intérêt financier. contrairement à la carafe d’eau mise gratuitement à disposition des clients dans les bars et restaurants en France, Eau by McDo a un prix. gobelet de 25 cl d’eau plate = 1,70 euro. — Amel au cinema (@AmelEUROZOOM) September 25, 2021

D’après vous quelle est la plus gros arnaque ? Et pourquoi l’eau by mcdo ? ( 1,70€ pour de l’eau du robinet… ) — Joël (@joelmtr0) September 27, 2021

L’adjoint à la mairie de Paris Dan Lert, également président d’Eau de Paris, entreprise publique qui gère l’eau potable dans la capitale, a aussi dénoncé cette pratique : «Les calculs sont pas bons McDonald’s : l’eau by McDo : 7 € le litre. L’eau by Eau de Paris : 0,003€ le litre», a-t-il souligné sur Twitter. Plutôt que de faire payer l'eau du robinet et pour lutter contre la production de plastique, il propose à McDo d'offrir à ses clients de remplir gratuitement leur gourde réutilisable.

Les calculs sont pas bons @McDonaldsFrance :





L'eau by McDo : 7€ le litre



L'eau by @eaudeparis : 0,003 € le litrehttps://t.co/PIEfRSEFkX — Dan Lert (@danlert) September 24, 2021

Une pratique légale

Une pratique jugée immorale, mais qui n’en reste pas moins légale. En effet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle que le verre d’eau gratuit n’est pas obligatoire dans tous les établissements. Dans les bars ou les cafés par exemple, cette obligation n’existe pas, et les établissements sont tenus d’afficher le prix du verre d’eau sur la carte, comme pour les autres boissons. En revanche, dans les restaurants, «la carafe d’eau ordinaire en accompagnement du repas est inclue dans le prix du repas», tout comme le pain, la vaisselle, les épices et les serviettes, une disposition prévue par l’arrêté n°25-268 du 8 juin 1967.

Ainsi, rien n’empêche les consommateurs de demander une carafe d’eau du robinet chez McDonald’s, qui ne peut pas être facturée, mais qui ne sera pas la même que «l’Eau by Mcdo», qui est filtrée et n'est pas donc pas de «l'eau ordinaire».