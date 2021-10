Paris : un «plan travaux» a été lancé pour mieux gérer les chantiers

Annoncé en novembre dernier, le grand plan de la municipalité parisienne censé aider «à mieux gérer les travaux» a été mis en place. «Une nouvelle méthode pour transformer Paris», explique l'équipe municipale d'Anne Hidalgo ce dimanche 3 octobre au JDD.

L'idée de ce «plan travaux» est de concentrer les chantiers dans un quartier pendant une année environ, puis de laisser 5 ans de répit avant d'en entreprendre à nouveau dans ce même quartier. Ainsi, en coordonnant à la fois les travaux d'aménagements de la voie publique et les interventions liées au gaz, à l'électricité et à l'eau, la municipalité entend ainsi éviter que les chantiers se succèdent un à un dans une même rue, sans fin.

«Une fois passée cette année de désagréments, les travaux non urgents sont interdits durant 5 ans, et les habitants tranquilles pendant ce temps», explique au Journal du dimanche Jacques Baudrier, l'adjoint à la mairie de Paris chargé du suivi des chantiers et de la coordination des travaux, missionné il y a plus d'un an pour mettre en place cet ambitieux plan.

le dispositif «embellir votre quartier»

Pour ce faire, le dispositif «Embellir votre quartier» a été imaginé. A l'échelle ultra-locale – la ville ayant été découpée en 83 quartiers d'environ 30.000 habitants – les habitants et les équipes municipales de chacun de ces quartiers décident des transformations et autres travaux à réaliser à l'instant T. Ensemble, ils assistent d'abord à une réunion publique, puis organisent des visites de terrain, avec un état des lieux de ce qu'il est possible de faire, avant de rendre leur verdict.

A ce stade, 17 de ces dispositifs ont été lancés depuis le mois de mai, et 8 doivent suivre cette année. Près de la moitié de ceux lancés ont déjà atteint la phase finale, pour des travaux qui démarreront donc à la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022 et avec l'ambition qu'ils soient complètement terminés à la fin de l'année 2022. «Il y a un très fort consensus et même de l'enthousiasme», s'est félicité Jacques Baudrier.

Une nouvelle méthode bien reçue pour l'instant, alors que de nombreux maires d'arrondissement et élus locaux – de tous bords politiques – en semblent satisfaits. Seul bémol au tableau, la capacité des entreprises de mener à bien ces travaux et surtout de tenir les délais. Mis en place cette année, ce plan ne tient en effet que sur le fait qu'un quartier retrouve rapidement sa quiétude après plusieurs mois de travaux.

Et les riverains se montrent souvent impitoyables face aux chantiers, dont les désagréments visuels ou sonores peuvent leur pourrir la vie. En juillet 2019, face au mécontentement des Parisiens devant l'étendue des travaux, la municipalité parisienne avait mis en ligne une carte appelée «Paris Chantiers» répertoriant tous les travaux en cours, et sans cesse mise à jour depuis grâce aux données de l'open data de la mairie.