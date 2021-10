Paris : une nouvelle bijouterie cambriolée, le butin estimé à 100.000 euros

La liste des bijouteries parisiennes attaquées s'allonge inexorablement, alors que la joaillerie Marthan Lorand, située place de la Madeleine à Paris, a été cambriolée dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 octobre. Une enquête a été ouverte.

Les faits se sont déroulés vers 1h du matin, au 4e étage d'un immeuble de la place de la Madeleine, où est installée la bijouterie Marthan Lorand. Là, un homme seul se serait introduit dans l'immeuble puis dans l'appartement en question, avant de briser des vitrines et de repartir avec un butin estimé à 100.000 euros.

Le voleur en fuite

C'est le déclenchement de l'alarme qui a permis de donner l'alerte, mais il était déjà trop tard, relate Le Parisien. Repéré par les images de vidéosurveillance, le voleur a néanmoins pris la poudre d'escampette, et serait toujours en fuite à cette heure. Une enquête a été ouverte, confiée au premier district de la police judiciaire (DPJ).

S'il s'agit d'un cambriolage et non d'un braquage, cette affaire s'ajoute à de nombreuses autres qui ont touché les bijouteries parisiennes de luxe ces derniers mois. Cet été notamment, 3 autres enseignes avaient été la cible de vols de bijoux : les bijouteries Chaumet et Dinh Van en juillet ainsi que la bijouterie Bulgari en septembre, pour des butins allant de 400.000 à 2 millions d'euros.