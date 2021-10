Paris : après les trottinettes, Dott commence à déployer une flotte de vélos électriques

L'anarchie passée des trottinettes électriques en free-floating abandonnées un peu partout dans Paris va-t-elle gagner les vélos électriques ? Après Lime (anciennement Jump) et Pony, Dott commence à son tour à déployer ses vélos électriques dans la capitale.

Déjà détenteur d'un contrat avec la Mairie de Paris pour déployer 5.000 trottinettes électriques dans l'espace public, Dott a lancé mi-octobre son nouveau service de location de vélos électriques en free-floating.

Des vélos, conçus par les équipes de Dott, «dotés» selon le groupe franco-néerlandais «de toutes les dernières nouveautés en matière de sécurité : des feux avant et arrière très lumineux, des batteries interchangeables d'une autonomie de 60 km et des roues de 66 cm pour une meilleure adhérence».

jusqu'à 3.000 vélos déployés d'ici à la fin de l'année

Côté pratico-pratique, le système est classique : il faut télécharger l'application «Dott - Roulez à votre façon» et s'inscrire, puis trouver le vélo le plus proche à l'aide de la carte, le réserver et enfin, scanner le QR code pour lancer la location.

Les tarifs de ce nouveau service seront également calqués sur les prix déjà pratiqués dans la capitale : il faudra en effet compter 1 euro pour débloquer le vélo, puis débourser 23 centimes par minute de location.

Si, pour l'instant, seulement quelques centaines de vélos ont été disposés dans Paris, Dott envisage de déployer jusqu'à 3.000 vélos électriques dans la capitale d'ici à la fin de l'année. Et à terme, élargir l'offre à la petite couronne.