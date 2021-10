Paris : jusqu'à 100.000 nouvelles places de stationnement vélo d'ici à 2026

Avec son nouveau Plan Vélo 2021-2026 présenté ce jeudi 21 octobre, la municipalité parisienne veut aller encore plus loin pour faire de Paris «une ville 100 % cyclable», avec l'investissement de 250 millions d'euros. A la clé, la création de 100.000 places de stationnement supplémentaires.

«Nous voulons faire de Paris une ville 100 % cyclable», avait promis David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des mobilités et de la transformation de l'espace public. Une promesse de campagne devenue un enjeu politique pour celui qui a présenté ce jeudi le Plan Vélo de cette nouvelle mandature. Au total, 250 millions d'euros devraient être investis pour ce grand plan, dont 180 millions seront consacrés aux infrastructures cyclables et au stationnement vélo.

Des stationnements et des pistes sécurisés

Parmi les grands objectifs de ce plan, la municipalité annonce la création de 100.000 places de stationnement de vélo, dont seulement 10.000 seront installées dans l'espace public. Le reste des places seront créées sur des espaces privés ou à proximité des gares. L'objectif étant de sécuriser au maximum les vélos qui y seront accrochés, alors qu'en 2020, 6.631 plaintes pour vélo volé ont été déposées à Paris. Soit une hausse de 7 % an par rapport à 2019.

Autre objectif du plan, la création de 130 km de nouvelles pistes cyclables, qui s'ajoutent aux 1.094 déjà existantes, la pérennisation de 52 km de coronapistes et de 390 km de double-sens cyclables. «Nous allons terminer le réseau des grands axes cyclables», a ainsi fait savoir David Belliard, qui souligne que le maillage des pistes cyclables parisiennes «s'intègrera» dans celui de la métropole et plus largement de la région.

Nous allons terminer le réseau des grands axes cyclables. Le maillage parisien s'intégrera dans les réseaux de la Métropole (merci à @jacquesbaudrier) et de la Région. pic.twitter.com/DHcBx9y5Mx — David Belliard (@David_Belliard) October 21, 2021

«L'objectif du Plan Vélo 2021-2026 est de poursuivre mais surtout d'amplifier la transition de la Ville de Paris en faveur du vélo», explique la municipalité, qui rappelle que «59.623 vélos électriques ou cargos ont été achetés avec l'aide de la Ville de Paris entre 2014 et 2021, pour un montant de 21 millions d'euros». Celle-ci entend d'ailleurs «réformer les aides actuelles» pour les «faire mieux correspondre aux nouvelles attentes des Parisiens».

Enfin, le plan comprend la création d'un environnement adapté à la pratique du vélo. Pour cela, les opérations de contrôle des agents de la toute nouvelle police municipale seront renforcées, des actions de prévention et de communication seront menées, les carrefours dangereux seront sécurisés et les points «noirs» seront recensés afin d'être améliorés.

Un premier plan vélo doté de 150 millions d'euros

Pour rappel, un premier plan vélo avait été lancé en 2015 doté d'un budget de 150 millions d'euros, dont près de la moitié avait spécifiquement permis l'aménagement de nouvelles pistes cyclables. Le plan avait aussi permis de réaliser 45.000 places de stationnement, des vélostations dans les gares mais aussi de débloquer des aides à la mobilité.

«Avec le plan vélo porté sous la précédente mandature par Christophe Najdovski, nous avons initié un début de révolution», s'est ainsi exprimé David Belliard, dans une interview au Parisien, assurant qu'aujourd’hui, le vélo représentait «5,6 % des déplacements à Paris, tandis que la voiture en représente 9 %». Présenté ce jeudi, le nouveau plan vélo devra encore recevoir l'approbation de l'ensemble des élus, et sera mis au vote lors du prochain Conseil de Paris, qui devrait se tenir du 16 au 19 novembre.