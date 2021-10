Avion : un passager se saoule et frappe une hôtesse de l'air

Lors d'un vol intérieur d'American Airlines, un passager installé en première classe a frappé une hôtesse de l'air. Suite à cela, l’homme a été interdit de vol à vie par la compagnie.

L’incident s’est produit mercredi 27 octobre, sur un vol entre New York et la Californie. Il a provoqué une escale imprévue à Denver. Le directeur général d’American Airlines, Doug Parker, a déclaré qu’il s’agissait de «l’une des pires manifestations de comportement violent qu' [ils aient] jamais vues». Dans un message vidéo envoyé à ABC, il a ajouté : «Je peux vous garantir que cette personne ne sera plus jamais autorisée à voler sur American Airlines.»