Les Républicains : Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Philippe Juvin et Eric Ciotti qualifiés pour l'investiture

La direction des Républicains a annoncé officiellement les noms des candidats qui pourront participer au congrès du parti en vue de la présidentielle. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin et Eric Ciotti ont validé leurs parrainages, tandis que Denis Payre n'est pas qualifié.

Peu de doutes existaient à propos des cinq candidats. Xavier Bertrand avait ainsi donné sa liste aux instances du parti depuis la semaine dernière, se réjouissant de compter plus de 500 signatures de soutien. Alors que la barre à franchir était de 250 parrainages, les soutiens du président de la région des Hauts-de-France y ont vu «la preuve de la dynamique» qui porte le candidat.

Il sera donc accompagné de Valérie Pécresse. Les équipes de la présidente d’Ile-de-France avaient déposé les parrainages nécessaires bien avant la date limite, début octobre, indiquant que la barre des 250 étaient dépassées.

Ces deux poids lourds, qui ont dû faire leur retour chez Les Républicains afin de pouvoir participer à la primaire, s’avancent comme les têtes d’affiche de ce scrutin en interne. Les estimations à l’échelle nationale leurs sont favorables, mais ils pourraient être contrariés par Michel Barnier, dont la candidature prend de l’épaisseur au fil des jours et semble séduire les partisans LR. Ses soutiens ont annoncé eux aussi que la barre des 500 parrainages avait été franchie.

Denis Payre recalé

Philippe Juvin, maire de La Garenne-Colombes (Hauts de Seine), sera lui aussi du match, avec 271 signatures déposées depuis vendredi dernier. Il aura donc la possibilité de défendre ses idées face aux trois précédents concurrents, mais aussi face à Eric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes a lui aussi obtenu suffisamment de parrainages, et de loin, avec 375 d’entre eux déjà rassemblés le week-end dernier.

Denis Payre, unique candidat à ne pas être issu du monde politique, est donc le seul à rester à quai. L’autoentrepreneur espérait toutefois que le parti puisse l’aider à trouver une «solution» pour valider sa place. Il a annoncé mardi, jour de dépôt des signatures, qu'il déposerait un recours s'il n'était pas qualifié.

Quatre débats jusqu'au 4 décembre

Alors que le grand congrès qui permettra de désigner le candidat final se tiendra le 4 décembre prochain, quatre débats viendront rythmer la période d'ici-là. Ils se dérouleront le lundi 8 novembre, le dimanche 14, le mercredi 24 sur CNEWS et le mardi 30.

Seuls les adhérents aux Républicains pourront voter. Pour cela, ils devront prendre leur carte du parti avant le 16 novembre. Le scrutin de désignation se déroulera ensuite en deux tours : un premier les 1er et 2 décembre, un second les 3 et 4 décembre.