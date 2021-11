Nice : un restaurateur propose d'embaucher des retraités face à la pénurie de main d'œuvre

Le Félix Faure propose d’embaucher des retraités à temps partiel pour faire face au manque de main d’œuvre qui touche particulièrement le secteur de l’hôtellerie-restauration depuis la crise sanitaire.

«Vous êtes retraité(e) de la restauration et vous voulez arrondir vos fins de mois. Le Restaurant Le Félix Faure propose des contrats à temps partiel dans tous types de domaines».

C’est l’annonce publiée la semaine dernière sur les réseaux sociaux par l’un des gérants du restaurant le Félix Faure, à Nice. «Nous nous sommes dits, vu que l’on ne trouve personne pour occuper des postes à temps complet, on essaye de diviser le travail et de proposer des contrats à temps partiels à des gens qui ont besoin d’une activité complémentaire, qui ont de l’énergie et qui veulent travailler», explique Fred Ghintran. Il ne faut pas avoir peur d’embaucher un retraité. Oui ils sont plus âgés mais ils compensent avec leur expérience».

«Pas assez d’écart de revenus entre un petit salaire et un chômeur»

Par cette démarche assez inédite, le gérant souhaite surtout interpeller l’opinion et les pouvoirs publics sur le manque d’attractivité de nombreux secteurs économiques dont celui de l’hôtellerie- restauration.

«Aujourd’hui, il n’y a pas assez d’écart de revenus entre un petit salaire et un chômeur. Surtout avec l’augmentation du coût de la vie. En tant que chef d’entreprise je souhaite que l’on puisse revaloriser les salaires, mais cela ne doit pas se faire au détriment des entreprises françaises qui sont parmi les plus taxées au monde», conclut le restaurateur.