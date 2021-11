Pédocriminalité dans l’Eglise : des résolutions attendues

Réunis à Lourdes, les évêques catholiques doivent annoncer ce lundi 8 novembre une série de mesures pour lutter contre la pédocriminalité, dénoncée par le rapport Sauvé, le 5 octobre dernier.

Vendredi dernier déjà, les évêques catholiques, réunis en assemblée plénière, avait reconnu la responsabilité de l'épiscopat dans les crimes sexuels sur mineurs et leur dimension «systémique». Une reconnaissance qui apparaissait dans les 45 propositions présentes dans le rapport Sauvé.

De plus, la commission proposait de mettre en place des dispositifs concrets de reconnaissance : cérémonies publiques, célébrations liturgiques faisant mémoire des souffrances infligées, mémorial des victimes et de leur souffrance, capacité d'interpellation des auteurs et d'information des victimes par l'Eglise.

Selon le rapport de la Ciase, quelque 216.000 personnes de plus de 18 ans ont fait l'objet de violences ou d'agressions sexuelles, quand elles étaient mineures, de la part de prêtres, diacres, religieux ou religieuses depuis 1950. En ajoutant les personnes agressées par des laïcs travaillant pour l’Eglise (enseignants, surveillants, mouvements de jeunesse...), ce nombre grimpe à 330.000.

La commission estime par ailleurs à environ 3.000 le nombre de prédateurs impliqués en soixante-dix ans.

«Un processur de réparation»

«Nous sommes dans la perspective d'un processus de réparation, de justice-réparatrice», un processus dans lequel «il y a d'abord un travail d'accueil des personnes victimes, d'écoute, de reconnaissance de ce qu'elles ont subi, de médiation et de réparation, avec une dimension financière», a affirmé à la presse Luc Crépy, évêque de Versailles.

Ce dernier a promis «des gestes forts» ainsi qu'un «échéancier précis» de mesures à mettre à oeuvre.