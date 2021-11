Les enfants peuvent dès maintenant écrire au Père Noël

Ca y est, le Père Noël a ouvert sa boîte aux lettres. Comme chaque année, les enfants souhaitant lui envoyer un courrier pour demander des cadeaux ou simplement lui raconter s’ils ont été sages, peuvent le faire à partir de ce jeudi 11 novembre et jusqu’au vendredi 17 décembre.

Si la lettre est envoyée dans les temps, alors ils recevront à coup sûr une réponse de la part du bonhomme en rouge, affirme La Poste. L’entreprise, qui s’occupera des missives, explique qu’il suffit d’écrire «Père Noël» sur l’enveloppe pour que celle-ci arrive à destination.

A noter qu’il n’est en revanche pas besoin de coller un timbre sur la lettre.

Le Père Noël et ses 50 «lutins» - des postiers volontaires et des intérimaires - vont ainsi se mettre à l'ouvrage dès lundi, afin de lire chaque texte reçu. Ils s’engagent à répondre en deux langues (français et anglais) à tous les enfants et à toutes les classes qui lui écrivent.

Depuis 1962, avec Françoise Dolto

L'an dernier, La Poste a reçu 1,25 million de lettres destinées au Père Noël, rapporte l’Agence France-Presse.

Initié en 1962, ce service gratuit des PTT avait à l'époque reçu 5.000 lettres d'enfants, qui avaient en retour trouvé dans leur boîte une réponse-type rédigée par la célèbre pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto, qui était la sœur du ministre des Postes, Jacques Marette.

«Mon enfant chéri, ta gentille lettre m'a fait beaucoup de plaisir. Je t'envoie mon portrait. Tu vois que le facteur m'a trouvé, il est très malin. J'ai reçu beaucoup de commandes. Je ne sais pas si je pourrai t'apporter ce que tu m'as demandé. J'essaierai, mais je suis (très) vieux et quelquefois je me trompe, il faut me pardonner. Sois sage, travaille bien. Je t'embrasse fort. Le Père Noël», était-il alors écrit.

Si la lettre au Père Noël est une bonne façon pour les enfants de s’exercer à écrire à la main, ceux qui préfèrent néanmoins lui adresser un message par voie électronique peuvent le faire, sur pere-noel.laposte.fr, en choisissant «écrire au Père Noël».