La France renforce les contrôles frontaliers avec huit pays européens, dont la Belgique

Avec la recrudescence des contaminations liées au Covid-19 en Europe, la France a décidé de durcir les conditions d’accès à son territoire dès ce samedi 13 novembre. Les voyageurs non-vaccinés en provenance de huit pays européens, dont la Belgique, devront présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures pour accéder à l’Hexagone.

Auparavant fixée à 72 heures, la durée de validité d’un test PCR ou antigénique négatif a été baissée à une journée pour les voyageurs venus de Belgique en réaction au regain épidémique de coronavirus en Europe.

Sept autres pays européens ont été ciblés par un nouveau décret inscrit au Journal Officiel jeudi 11 novembre puis relayé par le site internet du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, à savoir l’Allemagne, l’Autriche, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, les Pays-Bas et la République tchèque.

Des contaminations en forte hausse en Belgique

Sur les sept derniers jours, le plat pays a enregistré en moyenne 10.081 nouvelles contaminations quotidiennes au coronavirus, soit une hausse de 39% en rapport avec la semaine précédente, selon les dernières données officielles.

Ce rythme de propagation du virus n’avait plus été atteint depuis plus d’un an, plaçant la nation comme l’une des plus touchées par les nouveaux cas sur le plan mondial, d’après les chiffres publiés par Our World in Data.

CERTAINS VOYAGEURS EXEMPTÉS

En plus des personnes entièrement vaccinées, certaines configurations permettent d’échapper à ce durcissement des contrôles frontaliers en France pour les visiteurs en provenance de la Belgique.

Les enfants de moins de 12 ans, les professionnels du transport routier et les travailleurs frontaliers ont été exemptés de cette contrainte supplémentaire. Il en a été de même pour les déplacements transfrontaliers de moins d’une journée dans un rayon de 30 kilomètres autour de son lieu de résidence.